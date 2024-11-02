Ali Koç'tan Galatasaray ve Jose Mourinho sözleri

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç burada açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Spor basınımız ve organize bir sosyal medya çetesi, daha önceki teknik direktörümüze yaptıkları gibi kısa sürede Mourinho'yu da hedefi haline getirmiştir. Üzücü olan kısım, bazı taraftarlarımız bundan etkilenmiş durumda. Daha 9. haftadayız. Camiamız bilerek ya da bilmeyerek bu psikolojiye sokulmuştur. Biz hocamızın yanındayız, bizim onunla planlarımız uzun vadelidir. Takıma ve rakiplere odaklanması, bizim en büyük önceliğimizdir. Tek beklentimiz, camiamızın artık uyanması ve sahiplenmesi.

'HUKUK NEYE GÖRE İŞLİYOR?'

Geçen hafta bir Galatasaray muhabirine tokat atan birisi apar topar tutuklandı. Biz ayrıcalık istemiyoruz ama neden adil muamele görmüyoruz? Fenerbahçe Başkanı'na yapılan saldırıyı ise görmezden geliyorlar. Hukuk kime göre, neye göre işliyor?

SPONSORLUK AÇIKLAMASI

Biz Türkiye'nin en büyük firmalarıyla sponsorluk anlaşmaları imzalarken, bir rakibimiz yasadışı bahis siteleriyle anlaşma yaparken kimsenin yeterince ses çıkarmaması adil mi? Savcının Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı olmaz.

'G.SARAY'IN 1 KIRMIZI KART GÖRMESİ NORMAL Mİ?'

Geçen sene biz 5 kırmızı kart görürken, Galatasaray'ın 1 kırmızı kart görmesi normal mi? Aynı takım, Avrupa'da 5 kırmızı kart gördü. Bu bir tesadüf müdür? Bu durum adil mi diye sormak bizim görevimiz değil mi? Bu sene de yine benzer görüntü ortaya çıkmaya başladı.

"BU YAPI CAMİANIN KADERİYLE OYNUYOR"

Son 10 ve 5 senenin tablosuna bakın. Fenerbahçe'nin en azından 1 şampiyonluğunun olmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Gidin o tablolara bakın. Bunu şansa bağlayamazsınız. Bu yapı, camianın kaderleriyle oynuyor. En çok bize zarar veriyor.

"UYANIN FENERBAHÇELİLER"