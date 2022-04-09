Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulu seçiminin ardından Galatasaray'a gönderme yaparak, "İsmini vermeyeceğim camiada 3-4 başkan kendi divan kurulu tarafından tasfiye edildi." dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli olağanüstü genel kurulu sona erdi. Yapılan oylamaya göre yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu.

Seçimin ardından kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

"Öyle divan kurulunuz varsa muhalefete gerek yok"

Galatasaray'ın divan kuruluna göndermede bulunan Koç, "Diğer camialarda görüyoruz. İsmini vermeyeceğim camiada 3-4 başkan kendi divan kurulu tarafından tasfiye edildi. Öyle divan kurulunuz varsa muhalefete gerek yok." ifadelerini kullandı.

Ali Koç’tan Galatasaray’a divan kurulu göndermesi İZLE



"Uzun zamandır böyle çekişmeli bir seçim görmedik"

Ali Koç açıklamalarının devamında, "Uzun zamandır Yüksek Divan Kurulu'nda böyle çekişmeli bir seçim görmedik. 4000 küsür üyenin 3000 küsürü aidatlarını ödedi. Rekor oy kullanımı oldu. Fenerbahçe camiası en büyük alkışı hak ediyor bu yüzden.

Burada emeği geçen, 4 aday için çalışan, sandıkta görev alan ve sayın kurula şahsım, yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Tüm camialara örnek olacak bir seçim yarışı, seçim günü ve seçim sonucunu el birliğiyle yarattık.

Sayın Vefa Küçük ile 4 ya da 5 Temmuz 2011'de tanıştım. Neye uğradığımızı şaşırdığımız anda ilk ve tek gelen sizdiniz. Sizi orada yakinen tanıdım. Sizin orada bulunduğunuzun anlamını tam bilmiyordunuz ama sizi herkesten önce görüp telkinde bulunmanız paha biçilmezdi.

Beraber çalıştık. Yapmış olduğunuz ağabeylik, büyüklük, rehberlik, yeri geldiğinde görüş ayrılıkları da oldu. Uyumsuzluğun zararlarını ne Aziz Yıldırım döneminde ne benim dönemimde yaşatmıştınız. Size çok çok teşekkür ediyorum. Sağolun, var olun.

Sayın Uğur Dündar, hayırlı ve uğurlu olsun. Uğur Bey ile özelde yaptığım konuşmayı paylaşayım. İnanıyorum ki, endişe duyduğum konular Uğur Bey'in başkanlığında birlik, beraberlik, barış çerçevesinde sözünün eri olarak hepimiz biliriz. İnşallah gerçekleşir.

Uğur Bey taze bir kan, taze bir anlayışla gelecektir. Belki de biz gereksiz yere endişelenmişizdir. Uğur Bey, camiaya taze başkanlığıyla camiaya katma değer kazandıracaktır.

Bizim görevimiz son derece sağlıklı ortamda yarıştırabilmekti adaylara. Benim net bir talimatım vardı. Benim yaşadıklarımı kimseye yaşatmama sözüm vardı. FB TV'yi kullanmak, tesislerden yararlanmak, Uğur Bey arkadaki toplantı odalarından birini 15 gün kullandı hatta.

Uyumlu çalışmanın önemi, son derece kıymetlidir. Diğer camialarda görüyoruz. İsmini vermeyeceğim camia, kendi Divan Kurulları tarafından tasfiye mi edildi diyeyim. Ben anlamıyorum. Öyle Divan varsa muhalefete gerek yok.





"Kulüpten kovaladığımız insanları geri getirmeyin"

Sizden bir ricam var. Bizim bu kulübün menfaatleri çerçevesinde, kulüpten yolladığımız, hatta kovaladığımız insanlar devamlı sizin sayenizde bu kulübe tekrar giriyor. Bunu engellemek için azami gayret sarf etmenizi rica ediyorum.

Yüksek Divan Kurulu başkanlığı, Fenerbahçe'nin menfaatleri çerçevesinde Uğur Bey ile de çalışacağız. Hemen başkanlık ofisinin altında olan Yüksek Divan Kurulu başkanlık ofisinin içimizde bulunmasını istemediğimiz insanların yuvalanmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.