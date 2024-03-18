Ali Koç: Dün gece yaşananlar Türkiye için utanç vesilesidir Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunuyor.

ensonhaber.com

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig’den çekilmek dahil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi için 2 Nisan’da çoğunluk sağlanamazsa 9 Nisan’da Olağanüstü Genel Kurula gitme kararı aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise bunun üzerine kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

Ali Koç, sözlerine şöyle başladı:

Dün gece yaşananlar Türkiye için utanç vesilesidir. Bu iki kulübü kafa kafaya getirmeye, şiddet ve nefret tohumu ekmeye emek verenler var. 1995-1996'da Fenerbahçe, Trabzonspor'u orada 2-1 yendi ve tansiyon yükseldi. Ancak hiçbir zaman bu kadar nefret ve kin tohumları ekilmemiştir. Kardeşi kardeşe kırdıran 3 Temmuz'un sebebi olan terör örgütü, bu iki kulüp arasındaki gerilimi başka bir evreye taşımıştır. Kurşunlanma da bu örgütün eseridir. Camiaların akıllı insanları sabırlı ve akil düşünmelidir. Bu sorunların üstesinden gelmeliyiz. Bu sorunlar ülkeye zarar veriyor.

Yönetimsel bir sorunun olmadığını söyleyen Ali Koç, şunları dedi:

Trabzonspor ve Trabzon ülke futbolunun en önemli dinamiklerinden biri. Maçtan sonra Ertuğrul Bey'in dair hakeme serzenişleri oldu. Onlar dün bizi çok iyi ağırladı. Yönetimsel sorun yok. Belki de çoğu noktada aynı noktadayız. Sahada iki takım oyuncuları iyi niyetliyken bunların yaşanması akıl tutulması.

Trabzonspor'un üstünde de olağanüstü bir baskı olduğunu belirten Koç, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe ve Trabzonspor'a geçmiş olsun. Ancak üzülerek öğrendim, çalışmalar varmış. Yaşananları Fenerbahçeli futbolculara bağlayacaklarmış. İnşallah bu yanlışa girmezler. Bu yaşananlardan onlar da üzgün. Trabzonspor'a da olağanüstü baskı var, onlar bu işi nasıl ele alacak? Göreceğiz.

Ali Koç, Fenerbahçe'nin mağdur olmadığını söyledi.