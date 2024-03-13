Ali Koç'tan gündeme dair çarpıcı açıklamalar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

ensonhaber.com

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair konuşuyor.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Koç, çarpıcı açıklamalar gerçekleştiriyor.

"İftiralar yoğun"

Sarı-lacivertli takımın başkanı sözlerine şu şekilde başladı:

Son dönemde gündem dinamik, iddialar, iftiralar yoğun.. Biz de uzun süredir basın toplantısı yapmadık, cevabını vermedik.

"Galatasaray, Türk futbolu için beka sorunu"

Ali Koç, Galatasaray'ın Türk futbolu için bir beka sorunu olduğunu söyledi.

Bu toplantının öznesi rakibimiz olacak... Rakibimiz son dönemde deli saçması söylemler içerisinde. Birazcık onlara ve ülkemize hatırlatmayı amaçlıyorum. Böyle bir basın toplantısı yaptığım için de üzgünüm. Sportif rekabeti düşürdükleri seviye, mezbahayı aratır seviyede. Yalanlarla kendi camialarını kışkırtıyorlar. Bizim camiamızı tahrik ederek, milyonları kışkırtarak suç işliyor. Buna müdahale edecek federasyon yok. Galatasaray'ın Türk futbolu için beka sorunu olduğunu anlatacağım. Hayali olarak değil.

"Algılarla, kısa sürekli mutlu olabilirler"

Sarı-kırmızılı takımın algılarla kısa sürede mutlu olabileceğini söyleyen Koç, şunları dedi:

Bu kulübün kötülükte ve riyakarlıkta da Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mübah olduğu şeklinde davrandığını anlayacağınızı düşünüyorum. Algılarla, kısa sürekli mutlu olabilirler. Sonunda tarihin sonunda yer alan kirli ilişkileri, başarı için yaptıkları türlü türlü halleri çıkacaktır.

"Ortalığı karıştırıp, bundan faydalanırlar"

Galatasaray'ın ortalığı karıştırıp, bundan faydalandığını söyleyen Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Tenhada ayrı, umumide ayrı davranırlar. Kendilerine yapılmasını istemediklerini, başkalarına çekinmeden yaparlar. Hiç çekinmezler. Ortalığı karıştırıp, bundan da faydalanırlar. Sportif rekabette, transferlerde algı oluşturup, hak, hukuk ve vicdan tanımazlar. Kul hakkı yemekten çekinmezler. Hakemleri ve TFF'nin kurullarını baskı altında tutmak için hayali düşmanlar yaratırlar. Rakiplerini aşağılarla ve alay ederler. Son Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gördüğünüz gibi. Bu kulübün Türk futbolunun bekası için ne büyük derecede tehdit ve sorun olduğunu anlatabileceğimi ümit ediyorum.

"İstedikleri olmayınca sus pus olurlar"

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur'un "Elimizde VAR kayıtları var. Ligi bitirtmeyiz" sözleri hakkında konuşan Koç, şu ifadeleri kullandı:

Kendi maçlarında lehlerine olan hakem hatalarını örtbas etmek için ortalığı karıştırırlar. "Elimizde VAR kayıtları var. Ligi bitirtmeyiz" derler, istedikleri olmayınca sus pus olurlar. İşler istedikleri gibi gittiğinde, tam tersi bir tavır takınırlar.

"Sadece kendilerini akıllı, herkesi saf görürler"

Ezeli rakiplerinin gerçek dışı söylemlerde bulunduğunu ifade eden Koç, şu değerlendirmeyi yaptı:

Futbolun marka değeri için mücadele ettiklerini, onlar olmasa Türk takımlarının Avrupa'ya gidemeyeceğini söylerler. Tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler. Kendi kanallarında "Futbol için adalet" programı yapacaklarını yalanını söylerler. Bir sürü pozisyon yolladık ama program yayınlanmadı. Programı yapamadan kulüp kanalları da kapatıldı. Günü kurtarma refleksiyle, samimiyetsiz, gerçek dışı söylemler... Sadece kendilerini akıllı, herkesi saf görürler.

"TFF ve kurulları, Galatasaray için ne anlam ifade ediyor?"

TFF ve Galatasaray ilişkisi hakkında konuşan Ali Koç, şu açıklamayı yaptı:

Birinci örnek; TFF ve kurulları, Galatasaray için ne anlam ifade ediyor? Bu durum ligin gidişatına göre mi hareket ediyor? Aralarında danışıklı dövüş mü var? TFF'ye siper oldular. "Türk futbolunun iradeye, liyakatli yönetime ihtiyacı var" dediler. Çok kısa süre sonra TFF'yi istifaya davet ettiler. İki gün önce de TFF'yi hesap vermeye çağırdılar. Hangisi gerçek.

"Aynısını kendi maçlarında yaptılar"

Ali Koç, açıklamalarına şöyle devam etti: