Ali Koç'tan hakemlere sert eleştiri: Maçlarımıza gelemeyecek noktaya gelirler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gencerler'in dikkatli bakılması gereken isimler olduğu konuşuluyor. Bizim maçlara gelemeyecek noktaya gelirler. 3-5 adamın elinde oyuncak olamayız." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın canlı yayın konuğu oldu.



Canlı yayında hakemlere eleştiriler yapan ve ciddi iddialar ortaya atan Koç, isimler de verdi.

"Biz neden hakemi ve sistemi yenmek zorundayız?"

Koç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"İşte son 3 sezonun puan durumu ama şampiyonluk yok! Sistematik şekilde Fenerbahçe'nin önüne set çekilme durumunu en iyi anlatan tablo bu. İnsanın içini acıtıyor. Biz neden hakemi ve sistemi yenmek zorundayız? Her sene Fenerbahçe şampiyon! Bu sene daha adını koyamadılar sezonun! Rıdvan Dilmen Sezonu, Lale Orta Sezonu... Bakalım bu sene ne olacak!



Çok iyi başladık ama bir şey kazanmadık. Haftalardır susuyoruz. İnsan hatası demekten çok daha ötesi var. Sistemden kokular geliyor.



Fenerbahçe'ye çok kolay sarı kart çıkıyor. Dayak yiyoruz, rakibe kart çıkmıyor. Bu kartların maliyetini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Sonuçları etkileyecek müdahaleler yapamıyorlar ama ufak ufak ağaçtan parça koparıyorlar. Biz çok endişeliyiz! Neden Avrupa'da şikayet etmiyoruz? 7 haftada sadece biz değil, herkes çok şikayet ediyor! Hatalarda patlama var!"

"Hakem sorunu düzelmeden, itibar düzelmez"

"Sistematik bir şey var! Bazıları 'İşin içinde bahis var' diyor. Ama bahis olsa, sadece bir takımın sıkıntısı olmaz! Bu kadar korkmadan, inançlı bir şekilde bu iş artarak devam ediyor! Bu insanların bir yerden güç alıyor olması lazım! TFF Başkanı ile konuşacağız. Çok fazla futbolun içinden gelen insanlar yok ama futbolun içindeki entrikaları bilmiyorlar! Endişe verici duyumlar var, çok rahat kandırılabilirler! Sayın Başkan, marka değeri ve yapısal sorunlar için uğraşıyor. Ama hakem sorunu düzelmeden, itibar düzelmez! Türkiye'de şampiyonlukların sahadan geçmediği biliniyor! Bu utanç verici bir durum!



Bir tane başkan utanmadan 'Siz sol bek alamadınız' diyecek şekilde hakemleri korudu! Sayın Mehmet Büyükekşi ne yapacak? Kolayı mı seçecek, yoksa bu iş böyle gitmez diye kafa mı koparacak? Gitmez böyle!"

"Maçlarımıza gelemeyecek noktaya gelirler"

"Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gencerler'in dikkatli bakılması gereken isimler olduğu konuşuluyor. Bundan sonra 'Sen misin adımızı veren' diyebilirler. Geri adım atıp 'Hata mı yapıyoruz?' da diyebilirler. Bizim maçlara gelemeyecek noktaya gelirler! Çok açık söylüyorum! 3-5 adamın elinde oyuncak olamayız! Bu iş böyle gitmez! Sayın Mehmet Büyükekşi ne yapacak? Geçmiş başkanlar gibi üstüne gitmeyebilir! Bize tarafsız ve cesur insanlar lazım!"

"Mehmet Büyükekşi, yanlış yöntem ve insanlarla çalışıyor"

"Hakemlik çok zor meslek, hafif delilik! Biz dakikalarca izliyoruz ve adını koyamıyoruz. Birkaç çürük elma dışında, sesi çıkmayan, yıldızı parlamayan çok hakem var. 8 Mart'ta bir operasyon yapıldı ama biz buna karşı çıktık. Ferhat Gündoğdu belki de haklıydı! Zamanlama olarak yanlıştı belki ama hedeflediği konu olarak belki de haklıydı. Bunu düşünme noktasına geldiğimiz için üzgünüm. Sonra Lale Orta geldi. Bugünkü MHK'de, geçen MHK'de yer alan isimler var! Ahmet İbanoğlu'nun iyi insan olduğu söyleniyor ama 'Gerçek başkan kim?' deniyor. Mehmet Büyükekşi iyi insanları getirmek istiyor, samimi çalıştığına inanıyorum. Ancak yanlış yöntem ve insanlarla çalışıyor."

"Hakem atamalarında manipülasyon var"

"Hakemler arasında İzmir gurubu var, bunun sıkıntı yarattığı ve insanların artık seslendirdiği kulağımıza geliyor. Bir de Oğuz Sarvan grubu var. Arka planda onun olduğuna dair bilgiler geliyor. PMİK, hakemleri atayan komite. Burada Ahmet İbanoğlu, Tolga Özkalfa var. Bu atamalar hep 8 Mart etrafında oluyor. VAR'dan sorumlu kişi Tolga Özkalfa. Maaşlı bir profesyonel ama diş hekimi! Yurt dışından hastaları geliyormuş, 5 hakem seminerinden 3'üne katılamıyor! Alper Ulusoy ile Hakan Ceylan'a kalmış sistem! En büyük sorun, MHK Başkanı ve kurul üyeleri, performans incelemiyor. İstediklerini yapıyorlar.



Hakem atamalarında manipülasyon var! Yapay zekaya olan güvenimi bitirdiler."

"Çok küçük dokunuşlarla puanları etkileyebiliyorlar"

"İşin içinde yayıncı kuruluş da var. Hata yapan hakemlerin pozisyonlarını, aklayıcı pozisyonlarla üstünü örtüyorlar. Yayıncı kuruluştaki arkadaşlarına 'Şu pozisyonları alma' deniyor. Bir maçtaki pozisyon, Trio programından çıkarılıyor. Böyle bir şey yayıncıya kadar gidiyorsa, son derece endişe verici. Sadece görüntü değil, istatistiklerle de oynuyorlar. Bunu TFF'nin bilmesinin imkanı yok.



Sahada hakemin izleyeceği görüntüleri VAR'dan veriyorlar. Sahadaki hakemi sıkıntıya sokmak istiyorlarsa başka, iyi karar vermesini istiyorlarsa başka karar veriyorlar! Bu iddialar korkunç! Sıcak bakmadıkları hakeme zor açıdan veriyorlar, sahiplendikleri hakeme başka açıdan veriyorlar. Vay bizim halemize!



Ünsal Çimen gözlemcilerden sorumlu. Çok küçük dokunuşlarla puanları etkileyebiliyorlar.



Hakemler çok zekidir, mesajları iyi alırlar. Geçtiğimiz yıllarda 5 hafta seri yaptığımızda, bizim kazandığımız maçların hakemleri, bir sonraki hafta görev alamadı."

"TFF Başkanı ile ilgili beni endişelendiren konular var"

''Ahmet İbanoğlu'nu şu an bu işin içine sokmak istemiyorum. Mehmet Büyükekşi de bu konularda tecrübesiz.



Emre İyisoy... Sürpriz bir şekilde kardeşi de Tolga Özkalfa tarafından Süper Lig'e terfi ettirildi? Bunlar doğru mu sayın başkan? Yanlışsa, ben özür dilerim! Bunca hakemin arasında bu iki kardeşe nasip oluyor Süper Lig'de olmak!



TFF'nin yeni genel sekreteri! Bu adam kim? Genel Sekreter, beIN'den geldi. Yayın ihalesi yapmanın arifesindeyiz. Böyle bir yere giderken, orada transfer bence yanlış. TFF Başkanı ile ilgili beni endişelendiren konular var. Bunlara inanmak istemiyorum ama tereddütlerimiz var."

"Etik Kurulu'nu çalıştırmıyorlar"