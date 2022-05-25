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    Ali Koç'tan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ziyaret

    Ali Koç'tan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ziyaret

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun, Bakan Nureddin Nebati ile görüştüğü belirtildi.
    • 25.05.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 15:31
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

    Bakan Nebati, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

    63 numaralı forma verildi

    Nebati'nin paylaşımında, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda Koç'un, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ettiği görüldü.

    Ali Koç tan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ye ziyaret #1

    Ali Koç tan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ye ziyaret #2

    Ali Koç tan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ye ziyaret #3

    Ali Koç tan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ye ziyaret #4


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