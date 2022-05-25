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Ali Koç'tan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ziyaret

Ali Koç'tan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun, Bakan Nureddin Nebati ile görüştüğü belirtildi.