Ali Koç'tan ilginç totem! Şampiyonluk için son kozunu oynadı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyon olmadan hiçbir stadyumda maç izlememe kararı aldı.

ensonhaber.com

9 yıldır şampiyonluk sevinci yaşamayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç da totemlerine devam ediyor.

Zaman zaman galibiyet totemi olarak maçlara gitmeyen Ali Koç'un bu sezon daha geniş kapsamlı bir totem uygulayacağı öğrenildi.

343 Digital'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk gelene kadar hiçbir maçı stadyumdan izlemeyecek.

Sosyal medyada gündem oldu

Bu şekilde bir totem yaparak takımına kupa kazandırmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin bir numarası, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

2018 yılından beri Fenerbahçe başkanlığı yapan Koç, futbolda sadece 1 kupa (2022-2023 Türkiye Kupası) kazanabildi.