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    Ali Koç'tan İsmail Kartal ve futbolculara tebrik mesajı

    Trabzonspor'a karşı 10 kişiyle iyi bir mücadele gösteren Fenerbahçe'de hem taraftar hem de yönetim memnun oldu. Başkan Ali Koç, futbolcuları ve İsmail Kartal'ı tebrik etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 10:19
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    Ali Koç'tan İsmail Kartal ve futbolculara tebrik mesajı

    Fenerbahçe, Süper Lig'de önceki gün konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, ortaya koyduğu futbolla taraftarının büyük beğenisini kazandı.

    İrfan Can Kahveci'nin henüz 17. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve 5 dakika sonrasında 1-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan sarı lacivertli takım, rakibiyle başa baş mücadele etti.

    Maç boyunca 5'i isabetli 11 şut atan İsmail Kartal'ın öğrencileri, buna karşın kendi kalelerinde 3'ü isabetli 17 şut gördü.

    Ali Koç tan İsmail Kartal ve futbolculara tebrik mesajı #1

    FUTBOLCULARA TEBRİK MESAJI

    Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor maçında oluşan bu olumlu tablo yönetimi de harekete geçirdi.

    Başkan Ali Koç karşılaşmadan sonra İsmail Kartal'ı telefonla arayarak, oynanan futboldan ötürü kutladı ve o sırada soyunma odasında olan oyunculara, 'teşekkür' mesajı gönderdi.

    Koç'un maçla ilgili olarak, "Taraftar sahaya, futbolcular oyuna odaklandığında neler yapabileceğimizi herkes gördü" yorumunu yaptığı öğrenildi.

    Ali Koç tan İsmail Kartal ve futbolculara tebrik mesajı #2


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