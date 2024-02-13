Ali Koç'tan İsmail Kartal'a: Sana güveniyorum Alanya maçındaki puan kaybı sonrası teknik direktör İsmail Kartal eleştirilere maruz kaldı. Başkan Ali Koç, liderliğin kaybedildiği maç sonrası İsmail Kartal'a tam destek verdi.

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Alanya beraberliği sonrası Galatasaray'ın iki puan gerisine düşen ve liderliği kaybeden Fenerbahçe'de eleştiri okları, teknik direktör İsmail Kartal'a döndü. Başkan Ali Koç'tan, tecrübeli hocaya destek geldi.

Ali Koç'tan güvenoyu

Başkan Ali Koç'un tecrübeli hocayı arayarak, "Hocam biz bu yolda sana güveniyoruz. Eleştiriler olması normal. Ben sonuna kadar senin ve takımın yanındayım. Bu takımı şampiyon yapacağınıza inancım tam." dediği ifade edildi.

İsmail Kartal: Elimizden geleni yapacağız

Başkan'a teşekkür eden Kartal, "Şampiyonluğu herkesten çok biz istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız." dedi.