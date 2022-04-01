Petrol
102.79
-1.83%
Euro
16.25
-0.01%
Dolar
14.68
0.07%
Altın
912.39
-0.15%
Borsa
2231
-0.10%
Bitcoin
666.879
-3.31%
BTXN Coin
36.00
-2.43%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C
    Ali Koç'tan Joachim Löw sözleri

    Ali Koç'tan Joachim Löw sözleri

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Joachim Löw iddialarını ilk kez yanıtladı. Bir taraftarın "Görüştüğünüz doğru mu" sorusuna "Doğru" yanıtını veren başkan, taraftarı heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Vitor Pereira ile sezona başlayan Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamla olan birliktelik uzun sürmedi.

    Sarı-lacivertliler, sezon sonuna kadar göreve İsmail Kartal'ı getirdi. İsmail Kartal'ın başarılı performansı sonrası üst üste galibiyetler elde eden sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve kurmayları da gelecek sezon futbol yapılanması için çalışmalarına hız verdi.

    Ali Koç, Löw iddialarını cevapladı - İZLE

    "LÖW'LE GÖRÜŞÜYORUZ"

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, akşam saatlerinde taraftarların da yer aldığı bir organizasyona katılım sağladı. Konuşmak için kürsüye çıkan genç bir sarı-lacivertli taraftar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bakarak "Joachim Löw ile görüşüldüğü söyleniyor." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "doğru" diyerek genç taraftarı onayladığı görüldü. Fenerbahçe'nin uzun zamandır gündeminde olan Joachim Löw ile ilgili ilk kez birinci ağızdan bir açıklama geldi.

    Ali Koç tan Joachim Löw sözleri #1

    DÜNYA KUPASI KAZANDI

    62 yaşındaki teknik direktör, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe'yi, 2000-2001 sezonunda da Adanaspor'u çalıştırmıştı.

    Joachim Löw, 2006-2021 yılları arasında çalıştırdığı Almanya Milli Takımı'nın başında ise 2014'te Dünya Kupası'nı almış ve büyük bir prestij kazanmıştı.

    Ali Koç tan Joachim Löw sözleri #2


    İlginizi Çekebilir

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Sultangazi’de, cep telefonu hırsızlığı kamerada
    3. Sayfa

    Sultangazi’de, cep telefonu hırsızlığı kamerada

    Eyüp'te 250 bin TL değerinde sahte toz deterjan ele geçirildi
    3. Sayfa

    Eyüp'te 250 bin TL değerinde sahte toz deterjan ele geçirildi

    Görüş Bildir