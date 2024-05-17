Ali Koç'tan Malatyalı depremzede çocuklara sürpriz Fenerbahçe Spor Kulübü, Malatya'dan gelen depremzede öğrencileri İstanbul'da dört gün boyunca misafir etti. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da çocuklara forma hediye etti.

İHA

Malatya’nın Pütürge ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan bir grup öğretmen ve öğrenci, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün davetlisi olarak dört gün boyunca İstanbul'da misafir edildi.

Tribünde maç keyfi yaşadılar, müzeyi ve stadyumu gezdiler

Malatyalı Fenerbahçeliler Derneği ve Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen bu organizasyonda çocuklar, İstanbul’da gönüllerince eğlenip Fenerbahçe - Kayserispor maçını tribünden izleme fırsatı buldu.

Dört günlük İstanbul gezisi boyunca çocuklar, tarihi ve turistik yerlerin yanı sıra Koç Topluluğu Spor Kulübü, Koç Müzesi, Fenerbahçe Müzesi ve stadyum turuna katılarak unutulmaz anlar yaşadı.

Ali Koç, çocuklara forma hediye etti

Fenerbahçe Müzesi gezisinde çocuklara sürpriz yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, çocuklarla uzun süre sohbet edip, sarı-lacivertli formayı hediye etti. Formaları tek tek imzalayan Koç’a, Malatyalı çocuklar kayısı ve Ali Koç’un isminin yazıldığı tişört hediye etti.

Ali Koç: "Çocuklarımızın mutluluğunu görmek en büyük zenginlik"

Fenerbahçe’nin Malatya ile güçlü bağlarının olduğuna belirten Başkan Ali Koç, şunları söyledi:

Kulübümüz, Malatyalı Fenerbahçeliler Derneği ve Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı, çocuklarımız için çok anlamlı bir program organize ettiler. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek en büyük zenginliğimiz. Deprem bölgesinde bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Malatyalı Fenerbahçeliler Derneğimiz ile Almanya’da bulunan Augsburg ve Landshur Derneklerimiz, Malatya’mızda 50 okulun geleneksel çocuk oyun alanlarının yapımını üstlendiler. Bazı okulların spor salonlarının tadilatlarını yapıyorlar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)