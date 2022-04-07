Ali Koç'tan Mesut Özil sözleri

Süper Lig'in kritik maçında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de bir başka gündem de kadro dışı kalan Mesut Özil. Derbi öncesinde affedilmesi beklenen Özil için Ali Koç olumsuz konuştu.

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürerken, Mesut Özil'in affedilmesi ile ilgili bir beklenti oluştu. Ancak bu durum Başkan Ali Koç'un açıklamasının ardından son buldu.

Konyaspor maçında oyundan çıktıktan sonra Teknik Direktör İsmail Kartal'a tepki gösteren yıldız futbolcu, kadro dışı kalmıştı.

Derbi maçı öncesinde salı günü üyelerle buluşan Başkan Koç'a, Mesut'un affedilme ihtimali soruldu. Ancak Koç bununla ilgili olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu.





"Bu karar çocuk oyuncağı değil"

Başkan Ali Koç, "Henüz Mesut ile konuşmadım. Bu karar çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" ifadesini kullandı.

Koç'un bu ifadesinin ardından, derbi öncesi Mesut'un takıma katılma ihtimali oldukça azaldı. İrfan Can, Mert Hakan, Arda Güler gibi birçok oyuncuyla iyi ilişkisi olan Mesut, takım içinde genel olarak seviliyor. Ayrıca iki yıl daha kontratı da bulunuyor.

Fenerbahçe'den de ayrılmak istemeyen ve İstanbul'da yeni bir düzen kuran futbolcunun ayrılığı zor gözüküyor.