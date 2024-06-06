Ali Koç'tan Mourinho için 45 milyon euro cevabı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Jose Mourinho'nun maliyeti için daha önce söylediği 45 milyon euro sözlerine açıklık getirdi.

"45 milyon euro diyordunuz?" sorusuna yanıt verdi

"45 milyon euro diyordunuz, KAP'a 10.5 milyon euro bildirdiniz sözleri var?" sorusuna cevap veren Ali Koç, şu sözleri kullandı;

Açıktan para verdin iddiası var, bu iddia bir suç. Bu nasıl bir zihniyet! İrfan Can transferinde de bu oldu, SPK'ya şikayet edeceğim dedi etmedi. Böyle bir iddiada bulundu. Usulsüzlük var dedi. Külliyen yalan! O kadar külliyen yalan var ki, bıktım uğraşmaktan. 45-46'yı 3 sene olarak hesapladım ben. 2 sene olarak hesaplarsanız da 15 milyon, yüzde 10 menajer 16.5, vergisiyle beraber 45'e gelebiliyor. Ben bunu telaffuz ettim. Gelemez mi bir insan daha az paraya, daha başka bir vizyona. Aldım diyorsun, anlaştım diyorsun. Bu ne demek? Bitti demektir. Benim terbiyem böyle. Anlaşınca açıklıyorum. Anlaştık ama bitirdik, sessiz sedasız devam ettik. Niye sessiz sedasız devam ettik? İsmail Hoca'ya büyük saygı duyuyorum, takıma da. Biz hoca değişikliğine gitmek durumunda kalır isek... Bu adamın en fazla çalışmadığı süre 6 ay hayatında. Bu illaki bir yere gidecek. Mario öyle getirdi, temas kuracağım dedi, kur dedik. Hiç pazarlık yapmadık. Sunumlar, anlatmalar, biz anlatıyoruz sen ne anlatacaksın? Nasıl çalışırsın, başkanla sportif direktörle nasıl muhatap olursun, transferi nasıl seçersin? Adam hiç isim vermiyor, hep profil veriyor.