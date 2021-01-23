Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e 'evin oğlu' cevabı

Ali Koç, "Mesut'a evin oğlu denilemez, Türklüğünü reddetti" diyen Mustafa Cengiz'e cevap verdi. Koç, "Üstüne basarak söylüyorum, evin oğlu Mesut" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koç, geçtiğimiz günlerde Mesut Özil hakkında sert açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e cevap verdi.

"MESUT TÜRKLÜĞÜNÜ REDDETTİ"

Cengiz, "Diğer büyük yıldızlar elin oğlu, Mesut Özil evin oğlu" sözüne tepki gösteren Cengiz, "Benim Ali Koç ile şahsi problemim yok. Futbol konuşmadan saatlerce konuşabiliyoruz. Ettiği bir sözcük hoşuma gitmedi. Bir transfer, değerli bir transfer, Türk futbolunun marka gücünü yükseltecek bir transfer. Benim itirazım yok. İyi bir futbolcu. Ancak, 'Birileri elin oğlu, evin oğlu geldi' demek. Nasıl mantıktır? Ben anlamıyorum. Aslını reddedip, Türklüğünü reddedene evin oğlu dememek gerek. Diğerleri o zaman kim? Türk futbolunda böyle ayrımcılık yapmayalım. TFF, buna ne diyecek? 'Yoksa muz uzatmak sağlığa faydalı' mı diyecek?" şeklinde konuşmuştu.

"ÜSTÜNE BASARAK SÖYLÜYORUM EVİN OĞLU MESUT"

Cengiz'e cevap veren Koç, ''Mesut Özil'i renklerimize bağlamak için adım attık. Yetenekleri, başarıları ortada. Arsenal ile bir problem yaşadı, gönül bağları koptu. Biz de bunu gördük. Bir rüya şu anda gerçekleşmeye çok çok yakın durumda. Özil'in rekorları, aklı, becerisi hepsi ortada. Bununla beraber bazı futbolcularda da olduğu gibi, Mesut Özil futbolcudan öte bir marka. Üstüne basarak evin oğlu diyorum... Buraya çok yıldız geldi ama bu seviyede biri gelmedi. Özellikle de Fenerbahçeli biri gelmedi. Evin oğlu geldi ve inşallah başarılı olacaktır." dedi.

Ali Koç: Mesut Özil için 'Evin oğlu' diyorum - İZLE

Mustafa Cengiz: Mesut Özil Türklüğünü reddettiHABERİ