Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e kıble cevabı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından Mustafa Cengiz'in dün söylediği "Türk futbolunun kıblesi G.Saray'dır" sözlerini hedef aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

ÖVÜNÜLECEK BİR ŞEY DEĞİL

Dün Mustafa Cengiz'in "Türk futbolunun kıblesi Galatasaray'dır." sözlerine atıfta bulunan Ali Koç, "Bu kadar kötü durumda olan Türk futbolunun kıblesi olmak, pek övünülecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz: Galatasaray Türk futbolunun kıblesidir - HABERİ

