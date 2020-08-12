Dolar
7.296
1.2686%
Euro
8.6081
1.4783%
Altın
1941.59
1.546%
Borsa
1114.18
0.372%
G. Altın
454.609
2.6694%
Bitcoin
84467.47
3.6977%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e kıble cevabı

    Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e kıble cevabı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından Mustafa Cengiz'in dün söylediği "Türk futbolunun kıblesi G.Saray'dır" sözlerini hedef aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 18:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e kıble cevabı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

    Ali Koç tan Mustafa Cengiz e kıble cevabı #1

    ÖVÜNÜLECEK BİR ŞEY DEĞİL

    Dün Mustafa Cengiz'in "Türk futbolunun kıblesi Galatasaray'dır." sözlerine atıfta bulunan Ali Koç, "Bu kadar kötü durumda olan Türk futbolunun kıblesi olmak, pek övünülecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.

    Mustafa Cengiz: Galatasaray Türk futbolunun kıblesidir - HABERİ

    Ali Koç tan Mustafa Cengiz e kıble cevabı #2

    Görüş Bildir