Ali Koç'tan Okan Buruk için çarpıcı sözler: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında yabancı hakem polemiği üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde sarı lacivertli kulübün gündemine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak sözlerine başlayan Koç, basın toplantısının öznesinin Galatasaray olacağını vurguladı.

Koç, düzenlediği basın toplantısında yabancı hakem polemiği üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Yabancı hakem talebinde bulunun!"

Yabancı hakem talebi hakkında konuşan Ali Koç, şunları dedi:

Madem TFF Başkanı'ndan memnun değilsiniz, kurullar rezil... Hakemler kötü... O zaman siz de bizim gibi yabancı hakem talebinde bulunun! Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız... Bu sizin en büyük samimiyet testiniz. Hakemlerden memnunsunuz! Sadece bizim maçlarda güvenmiyorsunuz! Riyakar oğlu riyakarsınız! Belki de ülke için beka sorunusunuz. Milyonlar için sorunsunuz.

"Okan Buruk'a sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim, bilenler bilir"

Okan Buruk ile ilgili ifadelerde bulunan Koç, şu sözleri sarf etti:

Hocaya (Okan Buruk) sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim, bilenler bilir. Yabancı hakem istemezler, Avrupa'da yabancı hakemlerin nasıl maç yönettiğini görüyorlar. Kendilerini, Avrupa'da yere atıyorlar ama onlar "Kalk" diyor. Tabii istemezler.

"Yabancı hakem istememelerinin sebebi aşikardır"

Sarı-kırmızılı takımın yabancı hakem istememesinin aşikar olduğunu belirten Koç, şu açıklamayı yaptı:

Yabancı hakem istememelerinin sebebi aşikardır. Türk futbolunun ne hale geldiğini görmek için Galatasaray - Antalyaspor maçına bakmak, yeterli olacaktır. Sonrasında yaşananlar gayri ahlaki spor kültürünün mükemmel bir örneğidir. O kadar çok örnek verebiliriz ki, iki sezon Netflix dizisi çıkar.

Okan Buruk ne demişti

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yabancı hakem istediği yönündeki haberlerle ilgili şöyle konuşmuştu: