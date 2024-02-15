Ali Koç'tan olay sözler: Bazı takımlar şampiyon yapılıyor Fenerbahçe'nin bir numarası Ali Koç, "Bazı sezonlar bazı takımlar bilerek şampiyon yapıldı" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Halk TV'de yayınlanan 'İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah' programına katıldı.

"Bazı kulüpler şampiyon yapıldı"

Bazı kulüpler, bazı sezonlarda bilerek ve isteyerek futbol dışı desteklerle şampiyon yapıldı!

"Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda ayrılacak"

Ferdi Kadıoğlu o kadar güzel bir gelişim gösterdi ki artık yeni bir hikaye yazma vakti geldi. Sezon sonunda takımdan ayrılacak.

"Süper Kupa nisan ayında oynanacak"

Federasyon bize şubat ayında Süper Kupa'nın oynanacağını söylemişti, ama takvim çok yoğun nisan ayında oynanacak.

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