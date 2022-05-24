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    Ali Koç'tan Ozan Tufan ve Beşiktaş açıklaması

    Ali Koç, Ozan Tufan'ı Beşiktaş'ın istediğine yönelik iddialara cevap verdi.
    • 24.05.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 14:11
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    Ali Koç'tan Ozan Tufan ve Beşiktaş açıklaması

    Ali Koç, Beyaz TV'de Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı geçen sezon Beşiktaş'ın istediğini söyledi.

    Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a Beşiktaş'ın yeniden talip olduğuna ilişkin sorulara Ali Koç, "Beşiktaş geçen sene Ozan Tufan'ı istedi ama bu sene bir şey yok." sözlerini kullandı.

    Devre arası geri döndü

    Ozan Tufan geçen sezon Watford'a kiralanmış, devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

    Ali Koç tan Ozan Tufan ve Beşiktaş açıklaması #1


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