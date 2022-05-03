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    Ali Koç'tan pankart tepkisi: Hadsizlik

    Bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Cumartesi gecesi tanık olduğumuz çirkin görüntüler, hadsizlik, şımarıklık, kural tanımazlıktır." dedi.
    • 03.05.2022 - 17:20
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    Ali Koç'tan pankart tepkisi: Hadsizlik

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,  Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde kürsüde konuştu.

    Trabzon'da yaşanan olaylarla ilgili olarak Koç, oldukça sert açıklamalarda bulundu.

    Koç açıklamalarında, “Cumartesi gecesi tanık olduğumuz çirkin görüntüler, hadsizlik, şımarıklık, kural tanımazlık, çekinmemek, ülke değerlerini dahi bir şampiyonluk ve kutlama adına ayaklar altına almak, Fenerbahçelilerin mücadele etmesi gereken konuma gelmiştir.

    Sanki her şeyi istedikleri şekilde yapabileceklerini düşünmelerine hiç şaşırmayın. Perşembe günü sizinle paylaşacağım bilgilerle bazı konuları anlayacaksınız. Söz konusu takımla yaptığımız ilk maçta yaşadıklarımız, o gün hepimiz şiddetlendik, öfkelendik ve hatırlarsanız, maç sonunda 'Fenerbahçeliler, hakkını korumak için artık kendi mücadelemizi vermemiz gerekiyor' demiştim.

    Bir şampiyonluk için bu kadar diğer camialar tahrik edilmez. Onları koruyan koruma kalkanı en azından şu anda her şeyden güçlü.

    Ali Koç tan pankart tepkisi: Hadsizlik #1

    “3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi”

    Bugün PFDK sevkleri var. O sevklerde yazılanlarda çok daha iyi anlayacaksınız nasıl korunduklarını. Acaba Antalyaspor'un bahsettiği darp, raporda olacak mı? Stadın kapasitesinden çok daha fazla seyircinin alınması, o raporda olacak mı? 3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi. Çünkü bunlar meydanı boş buldu. Meydanın boş olmadığını gösterme zamanı geldi.

    Haftalarca kapatılması gereken bir stadyumun bırakın kapatılmasının düşünülmesini gönüllerinde ne yatıyor biliyor musunuz, sahamız tahrip oldu, sondan 2. maçı İstanbul'da oynayalım. Bu cüreti de gösterecekler. Bir şampiyonluk için diğer camialar bu kadar tahrik edilmez” ifadelerini kullandı.


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