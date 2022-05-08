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- Ali Koç'tan, polis memuruna: Memur bey ne yapıyorsun
Ali Koç'tan, polis memuruna: Memur bey ne yapıyorsun
- Haber Merkezi
- 08.05.2022 - 01:41
- Güncelleme : 08.05.2022 - 02:03
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçeli futbolcular taraftara açık idman gerçekleştirdi.
İdman öncesi, stadyuma girmek isteyen bir grup taraftar polis engeline takıldı.
O sırada arabasıyla içeriye girmekte olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaşananları görünce arabasından inerek tepki gösterdi.
Ali Koç'tan polis memuruna: Memur Bey ne yapıyorsun - Video
"Memur bey ne yapıyorsun"
Polisin yanına giden Koç, "Memur bey ne yapıyorsun?" ifadesini kullandı. Polis memuru ise, "Arkadaşlar girişler yasak olmasına rağmen burdan girmek istediler." cevabını verdi.
Ali Koç , "Ben içeri alıyorum, kulübe alıyorum. Benimle birlikteler." dedi.
"Büyük Başkan"
Koç'un bu davranışı üzerine Fenerbahçeli taraftarlar "Büyük Başkan!" tezahüratları yaptı. Taraftarlar Koç'un eşliğinde içeriye giriş yaptı.