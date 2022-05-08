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    Ali Koç'tan, polis memuruna: Memur bey ne yapıyorsun

    Ali Koç'tan, polis memuruna: Memur bey ne yapıyorsun

    Fenerbahçe stadyumuna girmek isteyen taraftarları bir polis memurunun engellemesi üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arabasından inerek tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 01:41
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 02:03
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    Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçeli futbolcular taraftara açık idman gerçekleştirdi.

    İdman öncesi, stadyuma girmek isteyen bir grup taraftar polis engeline takıldı.

    O sırada arabasıyla içeriye girmekte olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaşananları görünce arabasından inerek tepki gösterdi.

    Ali Koç'tan polis memuruna: Memur Bey ne yapıyorsun - Video

    "Memur bey ne yapıyorsun"

    Polisin yanına giden Koç, "Memur bey ne yapıyorsun?" ifadesini kullandı. Polis memuru ise, "Arkadaşlar girişler yasak olmasına rağmen burdan girmek istediler." cevabını verdi.

    Ali Koç , "Ben içeri alıyorum, kulübe alıyorum. Benimle birlikteler." dedi.

    Ali Koç tan, polis memuruna: Memur bey ne yapıyorsun #1

    "Büyük Başkan"

    Koç'un bu davranışı üzerine Fenerbahçeli taraftarlar "Büyük Başkan!" tezahüratları yaptı. Taraftarlar Koç'un eşliğinde içeriye giriş yaptı.

    Ali Koç tan, polis memuruna: Memur bey ne yapıyorsun #2

    Ali Koç tan, polis memuruna: Memur bey ne yapıyorsun #3

    Ali Koç tan, polis memuruna: Memur bey ne yapıyorsun #4


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