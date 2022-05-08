Ali Koç'tan, polis memuruna: Memur bey ne yapıyorsun

Ali Koç'tan, polis memuruna: Memur bey ne yapıyorsun

Fenerbahçe stadyumuna girmek isteyen taraftarları bir polis memurunun engellemesi üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arabasından inerek tepki gösterdi.

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçeli futbolcular taraftara açık idman gerçekleştirdi.

İdman öncesi, stadyuma girmek isteyen bir grup taraftar polis engeline takıldı.

O sırada arabasıyla içeriye girmekte olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaşananları görünce arabasından inerek tepki gösterdi.

Ali Koç'tan polis memuruna: Memur Bey ne yapıyorsun - Video

"Memur bey ne yapıyorsun"

Polisin yanına giden Koç, "Memur bey ne yapıyorsun?" ifadesini kullandı. Polis memuru ise, "Arkadaşlar girişler yasak olmasına rağmen burdan girmek istediler." cevabını verdi.

Ali Koç , "Ben içeri alıyorum, kulübe alıyorum. Benimle birlikteler." dedi.

"Büyük Başkan"

Koç'un bu davranışı üzerine Fenerbahçeli taraftarlar "Büyük Başkan!" tezahüratları yaptı. Taraftarlar Koç'un eşliğinde içeriye giriş yaptı.



