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    Ali Koç'tan Samandıra'ya yakın takip

    Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler idmanı yerinde takip etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 16:16
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    Ali Koç'tan Samandıra'ya yakın takip

    Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

    Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanı Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ile Selahattin Baki de takip etti

    Ali Koç tan Samandıra ya yakın takip #1

    5'E 2 TOP KAPMA ÇALIŞMASI YAPILDI

    Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 13.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

    Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Trabzon’a gidecek.

    Ali Koç tan Samandıra ya yakın takip #2

    Ali Koç tan Samandıra ya yakın takip #3

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