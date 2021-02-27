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Ali Koç'tan Samandıra'ya yakın takip

Ali Koç'tan Samandıra'ya yakın takip

Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler idmanı yerinde takip etti.