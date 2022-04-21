Ali Koç'tan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fair Play Şeref Bayrağı için düzenlenen törende, "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 yıl boyunca tesislerde dalgalanacak olan Fair Play Şeref Bayrağı için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Fair Play Şeref Ödülü için açıklama yapan Ali Koç "Bu ödül, Fenerbahçe'nin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkes için gurur nişanesidir." dedi.

Sarı-lacivertlilerin başkanı, Fenerbahçe'nin tüm spor branşlarında ülkenin önde gelen kulübü olduğunu söylerken, futbolda da 28 şampiyonluklarının olduğunu belirtti.

"Fenerbahçe bir spor kulübünden de ötedir"

Ali Koç açıklamalarında, “Fenerbahçe, bir spor kulübüdür. Hatta Fenerbahçe, bir spor kulübünden de ötedir. Fenerbahçemiz, bir genç cumhuriyetin, bir ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda roller, vazifeler edinmiş, ülkesi için canını vermiş bir kulüptür.

Bilmeyenler için söyleyelim. Kuruluş amacımızda yer alan beden ve fikir eğitimini yaygınlaştırmak, vatan gençlerini hayat mücadelesine, sıkıntılara ve askeri seferberliklere hazırlamak şeklinde başlayan ilkemiz cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte Atamız'ın işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek şeklinde vuku bulmuştur. Kuruluşumuzdan bugüne bu şekilde devam etmektedir. Bundan sonra da böyle devam edeceğinden şüpheniz olmasın.





“Spora merakımız var”

Son 6 Olimpiyata ülkemizden 520 sporcumuz katılmış. Bu 520 sporcunun 90 sporcusu Fenerbahçe sporcusudur. Bana göre çok az, ülkemiz için de çok az. Dünyada hatırı sayılır, dünyanın önemli coğrafyasının lider ülkelerinden birisi olacaksak sporda başarı olmazsa olmazdır. Bir ülkenin ismini insanlarına kafasına kazımanın önemli yollarından biri spordur. Genç ve büyük bir nüfusumuz olmasına rağmen sporda elde ettiğimiz başarılar yeterli değildir. Son 6 Olimpiyat'ta ülkemiz 45 madalya almış, 5'ini Fenerbahçeli sporcular kazandırmıştır.

Genç bir ülkemiz var, spora merakımız var, tesislerimiz var. Bu tesisleri dolduracak, ülkeyi dünya çapında tanıtacak sportif başarılar için gençlere, insanlarımıza yatırım ve uzun vadeli düşünce içinde olmamız gerekir.





“Türkiye’nin en fazla şampiyonluğu olan takımıyız”

Fenerbahçe, 9 branşta faaliyet göstermektedir. Kulüp de var, adı var, faaliyeti de var, binlerce sporcusu var. Spor okullarımızla beraber 16.611 sporcuya ev sahipliği yapmaktayız. Bu sayı, Fenerbahçe'nin ülke çapında dokunduğu sporcuların sayısı.

28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu.

“Futbol dışı alanlara yatırım yapmaya devam ediyoruz”

Şu an mecliste spor yasası konuşuluyor. Kulüplerimiz, büyüğü küçüğü, İstanbul'u Anadolu'su, futbolu futbol dışı branşları hepimizin çok ciddi mali sorunlar yaşadığı, pek çok kişi tarafından 'Batak şirketler' tarif edildiği, maddi sıkıntıları büyük yük olmuş, ülke ekonomisindeki gelişmelerin maddi sıkıntıları daha da artırdığı bir dönemden geçmemize rağmen Fenerbahçe’miz, tüm zorluklara rağmen tüm fedakarlıkları yaparak Türk sporu için çalışmaktan geri durmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü, tarihsel olarak en büyük rakiplerimiz bile futbol dışı branşlarda vizyon, strateji, yaklaşım, yatırım seviyelerini küçültürken Fenerbahçe’miz tüm zorluklara rağmen elinden gelenin en iyisini yapmak için, dünyanın en başarılı spor kulüplerinden biri olmak için futbol dışı alanlara yatırım yapmaya devam etmektedir.

“Atatürk’ün yolundayız”

Fenerbahçe’mizin bu kadar halka sirayet etmesi, toplumun bir parçası olması, ülke coğrafyasında ayak izinin büyüklüğü, bütün bunları sağlayan yegane şey kuruluşundan beri pek çok branşta onbinlerce sporcu yetiştirmesi ve kayıtsız şartsız bu vatana, bu millete adamış olmasıdır. Söz konusu vatansa Fenerbahçeliler için gerisi teferruattır.

Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın onun yolundan yürüdüğü, onun ışığında olduğu önemlidir. Bu konuda da herkesle yarışmaya hazırız.

Tarihimiz boyunca mücadele ettiğimiz her branşta ya lider, ya rekabetçi olduk. Ülkemizin gençlerine, halkına ilham verecek sporcular yetiştirdik. Kulüplerimizin özellikle bu dönemde maddi anlamda yaşadığı darboğaz ve imkansızlıklara rağmen gönlü cömert Fenerbahçeli iş insanlarına da teşekkür ediyoruz. Hiçbir ticari beklentisi olmadan, hatta bazıları talep dahi olmadan hatrı sayılır miktarda destek olan iş insanları, ortakları, sponsorlarımız. Allah sizden razı olsun.” ifadelerini kullandı.