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    Ali Koç'tan Sinan Gümüş'e veto

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalarak zor günler geçiren Sinan Gümüş, Başkan Ali Koç'un vetosuyla karşılaştı. Antalyaspor'a gitmek isteyen tecrübeli futbolcunun gidişine şimdilik izin verilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 12:25
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    Ali Koç'tan Sinan Gümüş'e veto

    Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak görev yaptığı dönemde Fenerbahçe 'ye transfer olan Sinan Gümüş, kariyerinin en zor günlerini yaşıyor.

    Sezon başında Karagümrük'e gitmek istemediği için kadro dışı kalan Sinan, ara transfer dönemindeki teklifleri değerlendirmek istese de başkan Ali Koç'un vetosuyla karşılaşıyor.

    CEZALANDIRILIYOR

    Koç'un, sezon başındaki tavrı nedeniyle Sinan'ı sezon sonuna kadar kadro dışı tutarak, cezalandırmak istediği iddiası yüksek sesle konuşuluyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Karagümrük'e yollamak istediği yıldız futbolcu, Antalyaspor'a geri dönmek istediğinde yönetimin olumsuz yanıtıyla karşılaşmıştı.

    Ali Koç tan Sinan Gümüş e veto #1

    BU KEZ DE ALİ KOÇ BIRAKMIYOR

    Sinan'a ara transfer döneminde Başakşehir ve Antalyaspor gibi takımlar talip olmuş ancak Ali Koç, ayrılığa izin vermemişti.

    Yöneticilerin, maaş bütçesinde yer açmak için birkaç alternatifinden biri olan Sinan konusunda başkan Ali Koç'u ikna etmesi bekleniyor.

    Bu olasılık durumunda deneyimli kanat oyuncusunun eski kulübü Antalyaspor'la anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.


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