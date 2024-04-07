Ali Koç'tan Süper Kupa kararı! Kimse beklemiyordu... Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, tam kadro Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçına gidecek.

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Daha önce 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park’ta oynanması planlanan 2023 Süper Kupa maçı, Riyad’da maç öncesinde yaşanan krizden dolayı ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 21 Şubat 2024 tarihinde yaptığı açıklama ile Süper Kupa karşılaşmasının 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacağını açıklamıştı.

Saat 21.30’da başlayacak olan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek.

Fenerbahçe, U19'la çıkacak

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların ardından 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı.

3 Nisan tarihinde Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu.

TFF, Fenerbahçe’nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, yarın oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak.

Fenerbahçe yönetimi tam kadro Şanlıurfa'ya gidecek

A takım oyuncularının Süper Kupa maçını oynamak istemesine rağmen yönetimin aldığı kararın arkasında olduğu ve maça U19 takımıyla çıkma konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Yönetimi, U19 ile çıkılması beklenen Süper Kupa'daki Galatasaray maçına tam kadro gidiyor.

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin, tam kadro Şanlıurfa'ya gideceği öğrenildi.

Ali Koç ve yöneticiler, takımla birlikte statta olacak ve sonrasında ayrılacak.