Ali Koç'tan Süper Kupa öncesi futbolculara moral ziyareti Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Samandıra'da futbolculara moral verdi.

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Süper Lig'in 18. haftasında 0-0 berabere kalan ezeli rakipler, bu kez Süper Kupa için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara moral verdi.

"Güvenim sonsuz"

Koç, futbolculardan Süper Kupa'nın kazanılmasını isterken "Sizlere inancım ve güvenim sonsuz. Kupayı alacağınıza inanıyorum." dedi.

Mücadele ne zaman?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te karşı karşıya gelecek.