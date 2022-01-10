Ali Koç'tan taraftara alkışlı tepki

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçında "İstifa" diyenlere, alkışlı tepki gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından Adana Demirspor maçını tribünden takip etti. Ancak sarı-lacivertlilerin başkan, yine istifa tezahüratlarıyla karşılaştı.

Adana Demirspor maçında Fenerbahçe'nin 2-1 geriye düşmesinin ardından taraftarların bir bölümü "Ali Koç istifa" diye bağırdı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hemen önünde yer alan taraftarların istifa diye bağırmasının ardından onları alkışlayarak tepki gösterdi.

Kadıköy'de Ali Koç istifa sesleri - İZLE



MAÇ BOYU TEPKİ SÜRDÜ

Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, Adana Demirspor karşılaşmasında zaman zaman Ali Koç ve yönetime yönelik tepkilerine devam etti.

Taraftarlar ayrıca "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin! Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdin" diye bağırdı.

NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maç öncesi yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız. Bu ülke balık hafızalı bir ülke. Kimin ne yaptığını, ne iş çevirdiğini hatırlatacağız. Sosyal medyada benim gitmem için hashtag açanları araştırdık, % 49.7'si Norveç'te çıktı.... Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış." ifadelerini kullanmıştı.