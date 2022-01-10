Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'nin 1 numarası Ali Koç, basın mensuplarıyla bir toplantı yaptı. Deneyimli futbol adamı, "1-2 haftalık süreçte hocamız belli olabilir" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

"1-2 haftalık süreçte hocamız belli olabilir. Virüs geçirmem hoca belirleme süremizi uzatmadı."

"BİZİM YOĞURT YİYİŞİMİZ BÖYLE"

"Bir takım bir teknik direktörün ayrılığının son gününe kadar hoca aramaz, ben hocamız takımın başında olduğunda başka bir hocayla görüşmem. Bizim yoğurt yiyişimiz böyle."





"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ HOCA PROJEYİ KONUŞMAK İSTİYOR"

"Kimsenin sorgulamayacağı hoca hedefi varsa, bugünden yarına olmuyor. Zoom'la telefonla bitecek iş değil. Prensipte anlaşır, yüz yüze görüşürüz. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor.

"Testim dün negatif çıktı. Yarın yurt dışı seyahatlerime başlıyorum. A-B-C hocasına göre ilerleyişimiz şekillenecek. Bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor.

Haziranda çalışacak olan hocanın bu döneme de rehberlik etmesi gerekiyor. En uygun model şu an kafamızdaki isimlerinden biriyle anlaşıp, hazirana kadar takımı hazırlaması."





"NORVEÇ'TE NE KADAR ÇOK FENERLİ VARMIŞ"

"Önümüzdeki hafta kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız. Bu ülke balık hafızalı bir ülke. Kimin ne yaptığını, ne iş çevirdiğini hatırlatacağız.

Sosyal medyada benim gitmem için hashtag açanları araştırdık, % 49.7'si Norveç'te çıktı.... Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış."

YILMAZ VURAL SÖZLERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yılmaz Vural iddialarına "Yılmaz Hocayı çok severim çok iyi bir Fenerbahçelidir." şeklinde yanıt verdi.