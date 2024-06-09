Ali Koç'tan tepki çeken Dursun Özbek sözleri: Ona her şeyi diyebilirsiniz Fenerbahçe'de başkanlık için yarışan Ali Koç ile Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi. İkili, yayın sonunda el sıkışarak stüdyodan ayrıldı. İşte iki başkan adayının konuşması sırasında Dursun Özbek için söylenilen sözler de gündem oldu.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe olağan genel kurulunda oy kullanma işlemine saatler kala başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi.

Tarihi buluşmada iki başkan adayı da gergin geçen ortamda deyim yerindeyse eteklerindeki taşları döktü.

Konuşma sırasında ise Ali Koç'un Dursun Özbek için söylediği sözler Galatasaray taraftarının tepkisine yol açtı.

"Dursun Özbek'e her şeyi diyebilirsiniz"

Aziz Yıldırım'ın, "Susabilirdim, karışmayabilirdim ama dedim ki 'Sinek ikili' Bu ifadeyi kullanmak kolay değil Ali." sözleri üzerine Ali Koç, "Dursun Özbek'e karşı her şeyi kullanmak kolay." dedi.

Bu diyalog geceye damgasını vururken Galatasaraylı taraftarlar da kendi yönetimine ve Ali Koç'a tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, "Senin stadını basan adama çok değerli bir ailenin evladı Sayın Ali Koç dersen o insan da sana her şeyi söyler." diyerek Dursun Özbek'e eleştiride bulundu.

Dursun Özbek'in bu sözlere nasıl karşılık vereceği de merak konusu oldu.