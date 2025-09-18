Ali Koç'tan TFF görüşmesi sonrasında açıklamalar!

Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, dün akşam sahasında karşı karşıya geldiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün de beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte TFF'nin Riva tesislerine geldi.

Başkan Koç'un, burada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile hakem yönetimleriyle alakalı görüşme yaptı.

"BAS BAS BAĞIRAN BİR KULÜP DEĞİLİZ"

Gerçekleşen toplantının ardından başkan Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koç sözlerine şöyle başladı:

Maç skoruna göre TFF'ye gelip, yangın çıkartan, bas bas bağıran bir kulüp değiliz! Dünkü maçtan sonra geldik, çünkü bize karşı seçim öncesi net bir operasyon yapıldı! Manuel bir atama ve Fenerbahçe ile derin sıkıntıları olan hiç arzu edilmeyen bir saha hakemi... Bir süre önce soyadını değiştiren ve tutuğu takım belli olan VAR hakemi! Seçim öncesi bu bir operasyondur! Bu iki hakemin seçimlere iki gün kala atanmasının ne derece sıkıntı olacağını en iyi MHK bilir! Talimat bile verilse, bu hakem atamalarına engel olunması gerekirdi! Talimat verilmedi ama bu atamalar olmamalıydı!"

"DUAYA İHTİYAÇ OLAN BİR ZAMANDAN GEÇİYORUZ"

Ali Koç: "Global anlamda şu an Türkiye..."

Ezan sesi...

Ali Koç: "Aslında zamanlama iyi oldu, duaya ihtiyaç olan bir zamandan geçiyoruz."

"DEĞERLENDİRECEKLER"

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Buraya gelmeden önce bugün bazı yabancı hakemlerin korner ve penaltı ile ilgili yazdıklarını gösterdiler. Küçük dilimizi yuttuk, hayretlere düştük! Kol doğal pozisyonda deniyor, ayrıca Jayden'ın kendini yere bıraktığı söyleniyor. TFF'deki arkadaşların görüşü böyle mi, değil mi? Değerlendirecekler.

"NİYETİ YETERLİ DEĞİL"

Ali Koç, şunları dedi:

TFF Başkanı'nın niyeti yeterli değil! Kendisine de söyledim! Ekibin güvenli olmadığını elimdeki belgelerle kendisine aktardım! Üzülerek görüyorum, bu konu ciddiyetle ele alınmıyor!

MHK - FERHAT GÜNDOĞDU

Koç, şu sözleri sarf etti:

Ferhat Gündoğdu 6 Süper Lig maçı yönetmiş. VAR'ın başındaki Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemlik performansı soru işareti. Casinoya gitmek suç değil ama kendisinden savunma istenince, savunma yapmadan emekli oldu. Sonrasında VAR Direktör Yardımcısı oldu. Aslında VAR'ın başında ama yabancı olarak başında birilerinin olduğunu söylediler. Kendisi dil bilmiyor, FIFA Online Dil Sınavı'nı birinden yardımla geçti. Koşu sınavlarını geçemediği içi bir sezon rapor aldı. İki kere koşu testini geçemedi, klasmanı düşecekken başvurdu ve VAR hakemi oldu. Sonra kumar olayından sonra VAR'ın başına geçti.

"YAZIK OLUR"

"Başkana şunu aktardım, evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, istenen hakemlerin kayrılması, istenmeyenlere mobing yapılması...

Ferhat Gündoğdu'nun internet bazlı, FaceTime ile hakemleri arayıp 'Şu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın' gibi manipülatif sözler söylediği...

Bu niyetli TFF'nin bu niyetli MHK Başkanı ile sıkıntıya düşmesi... Yazık olur.."

"ETKİLERİ BİTMEDİ!"

"Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin geçen sene ayrıldı. Ancak etkileri bitmedi! Bu sene 9 hakem Süper Lig'e terfi etti ama bu hakemlerin hepsi Ahmet Şahin'e yakın! Bunların hepsini anlattık."

"HAKEMLER TEHDİT EDİLİYOR"

"Hakemlere 'HTS kayıtlarınız elimizde, ne yaptığınızı biliyoruz' tehdidi yapılıyor. Sınav soruları manipüle ediliyor.

TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk bazı hakemlere whatsApp mesajı atıyor ve 'Şu sorulara çalışın' diyor. Bu basına yansıdı ama unutuldu. Bu sorgulanıyor ama sonuç ne, bilmiyoruz.

Bu soruların nasıl geldiği biliniyor ama şimdi isim zikretmeyeceğim! Bu da yükselmesi istenen hakemler için yapılıyor.

Ayrıca sınavlar üzerinde oynanıyor, düşük notlar arttırılıyor."

"ANLATTIK! İNCELESİNLER"

"Eğitimlerde 1. Lig ve yurt dışından görüntüler kullanılıyor. Bunun nedeni 'Kulüpler üstümüze gelmesin' fikri.

Geçen sene basit fauller için eğitim yapılıyor. Bir Süper Lig maçından görüntüler alınıyor. 25 Ocak 2025'te oynanan bir maç...

MHK Başkanı eğitim öncesi sunuma bakıyor ve 3-4 pozisyonu çıkartıyor. Bunların hepsinin anlattık. Doğru mu, değil mi? İncelesinler ve dönsünler."

"BUNLARI İNCELEYİN"

"Sizden ricam 4 büyük kulübün ilk 5 haftasında atanan hakem ve VAR hakemlerine bakın. Hangi kulübe tecrübeli, hangi kulübe tecrübesiz hakem yollandığını inceleyin."

"YENİ BİR YAPI"

"TFF'nin ağır topları uzun süredir Fenerbahçe'nin seçimi üzerinde konuşuyor. 'Aziz Yıldırım gelse ne olur, nasıl ulaşırız' deniyor. Bunlar tespitli.

Hakem İşleri Koordinatörü, faal hakem olarak devam ediyor. Bunun da bu şekilde olmasını size bırakıyorum!

Bir yapı yıkılmaya çalışılırken, belki de yeni bir yapı inşa ediliyor. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız."

"KOLAY İKNA EDİYOR"

"MHK Başkanı'nın hakemler arasında lakabı 'Taktik Subay' olarak geçiyor. Çünkü TFF Başkanı'nı çok kolay ikna ediyor."

"BİR ÇAĞRI YAPMAK İSTİYORUM"

"Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanı'na, Adalet Bakanı'na bir çağrı yapmak istiyorum. Ayrıca mobing yapılan ve önleri kapatılan hakemlere sesleniyorum! Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için sesleniyorum...

Bakın bir belediye başkanının edepsiz açıklamasından dolayı iki camia birbirine düştü. O açıklama olması belki Trabzonspor Başkanı ve biz farklı açıklamalar yapacaktık. Ancak iki camia kanlı bıçaklı hale getirildi.

Toplumsal huzursuzluk korkarım derinleşerek devam edecektir! 5. haftada bunlar yaşanıyorsa...

MHK'de bir değişikliğe gidilmeli! TFF Başkanı'na da söyledim 'Sizin kuyunuz da kazılıyor olabilir' dedim. Bir yapı yıkılmaya çalışılırken, bir yapı kurulmak üzere...

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuya el atılmalı. Yoksa fatura yine TFF Başkanı'na kesilecek.

İyi niyetli olduğumuz için bu noktada değiliz ama TFF'nin artık bir şeyler yaptığı görmek istiyoruz."

"HESABINI VERECEKSİNİZ"

"Biz bu işi namus davasına çevirdik, bütün pisliklerinizi çıkaracağız! Başkan olalım veya olmayalım... Bunun hesabını vereceksiniz!"

"SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ"

"Sokaksa sokak, sosyal medya ise sosyal medya... Sonuna kadar hakkımızı arayacağız! Seçim olmasa yürüyüş yapacaktık. TFF Başkanı ve Başkan Vekili bizi dinledi. Onları bir iki gün bekleyeceğiz."

"KELLE ALMAYA GELMEDİK AMA..."

"Kelle almaya gelmedik ama hakemlik müessesi, kelle alacak şekilde yürütülmektedir."

"FENERBAHÇE ORTAYA ÇIKARDI"

"Hakemlerin binlerce dava açtığını Fenerbahçe ortaya çıkardı ve TFF önlem aldı. Davalarını geri çektiler ve artık TFF üzerinden yürüyecek.

Kötü performansı ve sonrasında dava açarak ekmek parası haline çevirmek nerede görülmüş arkadaşlar?"

"GİDİŞAT BAŞIMIZI YAKACAK"

"Mevcut MHK Başkanı ile sorunlar çözülmez!

TFF Başkanı'na söyledim, UEFA'ya hakem yollamayalım! Önce kendi bahçemizi düzeltip, öyle gönderelim.

Gidişat hem bizlerin, hem de TFF'nin başını yakacak."