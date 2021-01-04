Ali Koç'tan TFF ve Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçının ardından TFF ve Galatasaray'a göndermede bulundu.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Ali Koç basın mensuplarının sorularını yanıtladı;

"Kabus gibi geçen bir seneyi geride bırakıyoruz, Allah bir daha böylesini göstermesin. Son birkaç haftadır enteresan olaylar yaşanıyor. Gerek VAR odasındaki kararlar, standardı yakalamaya çalıştığınız bir ortamda standartsızlık artıyor, ne kadar çok bağrılıp çağrılırsa, ne kadar şikayet edilirse sanki birkaç hafta sonra meyvesi alınıyor. Bu maçta 2 VAR'lık pozisyon var, biri penaltı pozisyonumuz. Bizimkini izledim devre arasında, maçın sonunda da Kasımpaşa'nın penaltısının VAR'a çağrılmayı hak edecek bir pozisyon olduğunu ifade ediyorlar. Şaşırıyoruz, endişeleniyoruz, bu nasıl bu kadar devam edecek?"





GALATASARAY'A GÖNDERME

Öte yandan sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı sonrasında attığı "Kara gece" twitine de gönderme yapan Ali Koç, "Maçlar oynanırken Fenerbahçe dışında tweet atanlar var. Onlardan bir şey yok mu?" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR DİL KONUŞMAMIZ GEREKİYOR"

"Federasyonumuzun hukuk ve disiplin kurullarının aldığı enteresan kararlar var. Futbol tarihimizde bugüne kadar 1-2 defa olmuş, kart kararının affedilmesi, değiştirilmesi var ki hatalı karar olduğuna ben de inanıyorum. TFF'ye bir mektup yazdık. Cevap dahi vermeye tenezzül etmediler. Bizim konuştuğumuz belki anlaşılmıyor, yabancı dil gibi geliyor, demek ki başka bir dil konuşmamız gerekiyor."





Başkan Koç, sarı-lacivertli takımın performansını; "Bu forma için, bu arma için sonuna kadar savaşacak, ölümüne mücadele edecek ruha, takım anlayışına yaklaşıyoruz. Son zamanlarda bu eksikti. Fenerbahçe bu ruhu sahaya koyduğunda, kötü oynadığında bile 3 puanı alır. 1-2 takviye olacak. Hem hocamız, hem scoutlar bir şeyler sundular, karar vereceğiz. Geçmişin aksine, transfer penceresinde maçlar olmazdı, şimdi iki misli maç var, dolayısıyla dengeli gitmemiz gerekiyor. İnşallah TFF ile dumanla iletişim kurmak zorunda kalmayız." ifadeleriyle yorumladı.