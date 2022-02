Ali Koç'tan Trabzonspor'a 3 Temmuz mesajı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında 3 Temmuz mesajları verdi. Başkan, Trabzonspor'a "FETÖ'nün yanında mı yer alacaksınız" dedi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Divan Kurulu toplantısında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç konuşma yaptı.

"Fenerbahçe tarihinde pek çok önemli tarihe geçmiş olaylar vardır. Bunlardan en önemlisi de 27 Aralık 2021 tarihi olacaktır. Bu tarih, Fenerbahçelilerin hiçbir zaman unutamayacağı önemli, değerli bir gün olarak tarihe geçecektir."





"27 ARALIK 2021 ÖNEMLİ BİR TARİH"

27 Aralık 2021 tarihi bu vatanın bir parçasıyım diyen herkesin hatırlaması gereken bir gün olacaktır. Bu tarih, bir milleti bir terörist çetesine karşı uyandıranların muvaffak olduğu tarihtir.

Hukuksuzluğa karşı hukukun, teröristlere karşı haklı olanların kazandığı güdnür. 10 yıl boyunca olduğu gibi tarih, bir kez daha Fenerbahçelileri haklı çıkarmıştır.

Hepimizin emin olduğu gibi, tüm Türkiye'nin de şahit olduğu gibi en zor şartlardan geçip, en ağır mücadeleyi vererek, 2010/11 şampiyonluğumuz hedef alınarak kulübümüzün ve aynı zamanda cumhuriyetimizin değerlerine, önceki başkanımız Aziz Yıldırım'a, eski yönetim kurulu üyelerimize, davadaki diğer arkadaşlarımıza, varlığımıza ve bütünlüğümüze yapılan FETÖ saldırısı, 27 Aralık'ta Fenerbahçe'nin haklılığıyla son bulmuştur. Allah'a çok şükür."





"YÜZLERİNE TOKAT GİBİ ÇARPSIN"

"3 Temmuz sabaha karşı başlayan bu süreç boyunca dik duran, geri adım atmayan önceki başkanımız Aziz Yıldırım başta olmak üzere ilgili tüm isimlere, Fenerbahçe'sini her yerde her an savunan milyonlarca taraftara teşekkürlerimi sunarım.

O dönem dosyadaki gizlilik kararı görmezden gelinerek, bir kısmı firari bir kısmı hapiste olan emniyet, yargı ve medya mensupları Fenerbahçe'yi sistematik olarak suçladılar.

Tüm bu sistematik yapıya karşı, devletin tüm gücünü arkasına alan, medyaya istediğini yaptıran bu güce karşı yıllarca süren mücadelemizin zaferle taçlanmasıyla Fenerbahçemizin tertemiz olduğu ortaya çıkınca bugün sanki hiçbir haber değeri yokmuş gibi neredeyse medyamız görmezden geldi. Fenerbahçe Kulübü olarak sırf bu sebeple o süreçte emredildiği gibi Fenerbahçe şike yaptı diye yazan çizen konuşanların inadına yargıtay kararımızı pek çok gazeteye tam sayfa ilan olarak verdik. Verdik ki Fenerbahçe'nin haklılığı yüzlerine tokat gibi çarpsın."





"ŞİMDİ HESAP VAKTİ"

"Karar sonrası ilk gün şimdi hesap vakti dedik. Fenerbahçe'nin hesap vaktinde maddi manevi ilgili herkes bu işin hesabını verene kadar mücadelemiz devam edecek.

Hesap vaktinin ilk adımı olarak TFF'ye tazminat davamıza ilişkin olarak birkaç cümle etmek istiyorum. Ne yazık ki son dönemde özellikle şahsıma ve yönetimime yapılan bezdirme, yıpratma politikalarına algı operasyonalarına bunu eklediler. Yok efendim yanlış açmışız.

Bu, çok uzun ve kapsamlı bir çalışmanın sonucu olarak Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının 3 Temmzu sürecinde dönemin TFF'si tarafından engellenmesi hatta gasp edilmesi neticesinde Fenerbahçe'nin uğradığı zararların tazmini için Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davamızı açtık. Bununla beraber neden bu kadar düşük bir rakamla açtınız diyorlar. Hayret Hulusi Belgü zihniyetindeki insanlar bunu atlamış.

Elbette bu davada talep edilen tutar, Fenerbahçemizin uğradığı zararları karşılamaya yetmeyecektir. Fakat hesaplanan ve hiçbir şekilde tartışma konusu olamayacak kesinlikte olan kalemleri tespit ederek talep arttırımında bulunma hakkımızı daima saklı tutarak asgari bir tutar belirledik.

Bizim itibarımız, marka değerimiz, imajımız gerek ülkemizde gerekse Avrupa futbolunda yerle bir edildi. Borsa değerlerimiz çöktü. Bunları tazmin etmenin ne yazık ki mümkünatı yoktur.



Davamızın hukukçularımız tarafından yürütülen uzun ve kapsamlı bir çalışma olduğunu belirtmek istiyorum. Yalnızca Fenerbahçe bünyesinde bulunan hukukçulardan değil hem kıymetli akademisyenlerden hem de değerli hukuk duayenlerinden ve avukatlarından oluşan çok geniş, kapsamlı bir yaklaşımdan bahsediyorum.

Özellikle son dönemde bugünlerde yargılama süreci devam ederken, bu dava ile ilgili camiamızın bazı mensupları tarafından çeşitli yorumlar, değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Hukuk yargılamalarında görüş farklılıkları her zaman mevcuttur. Ancak devam eden bir dava ile ilgili böylesine kesin hüküm veren önyargılı fikirler yapılmasını da son derece tehlikeli ve yanlış buluyoruz."





"AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİNİ MEMNUNİYETLE OKUDUM"

"Aziz Yıldırım'ın bazı açıklamalarını basından takip ettik, okuduklarımızı memnuniyetle karşıladık. Bizler birbirimizi yedikçe, kavga ettikçe, birbirimizi başkalarının önüne attıkça, sosyal medya ortamında kulübümüzü hedef aldıkça bazı şeylerde muvaffak olmamız oldukça zordur. Bu davada göreve geldiğimiz süre boyunca Aziz Yıldırım ve ekibiyle, avukatlarıyla ortak bir şekilde çalışmayı, beraber hareket etmeyi, kulübümüz menfaatleri için önemli bulduk. Hamlelerimiz oldu, istediğimiz noktada muvaffak olamadık. Burada Şekip Mosturoğlu'na ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendisi, bizlerle olan şahsi ilişkileri çerçevesinde bizlerle istişarelerde bulundu. Özellikle son geldiğimiz noktada tazminat davasıyla ilgili daha fazla istişareler oldu. Gördüm ki biz, kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Fenerbahçe'nin uğradığı zararların tazmini için sonuna kadar kişisel problemleri bir kenara bırakıp, camiaca kenetlenip, kişiler ve kurumlar ayrı demeden bu mücadeleyi topyekün beraber vermemiz lazım. Her daim beraber çalışmaya açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Aksi takdirde bizler kaybedeceğiz. Mevcut yönetimimize nasıl zafiyet oluştururum düşüğncesi yerine akıl akıldan üstündür, hepimiz bu geminin içindeyiz anlayışıyla hareket etmediğimiz takdirde biz bu konuda gol yeriz."

"REKABETİ NASIL ETKİLEDİ?"

"Sesleniyorum, Fenerbahçe Spor Kulübü, derinden ve dibinden bu süreç içerisinde etkilenmiştir. Ekonomik, finansal, itibar, rekabetçilik açısından etkilenmiştir. Kaç şampiyonluğumuz var, bizi geçen rakibimizin bundan faydalanarak kaç şampiyonluğu var? Yargıtay kararı sonrası TFF'ye 2 başvurumuz oldu. Süper Kupa'nın tekrar oynanması yönünde federasyon olumlu yaklaştı. Beşiktaş da sıcak yaklaştı. Bu da onaylanacaktır, ümit ediyoruz. Yargı kararıyla resmen tescillenen, şampiyonluğumuz odağında şampiyonluğun kendisine ait olduğunu iddia etmekte hala ısrar eden hatta buna ilişkin bir açıklamayı kendi sitesinde yayımlamaktan imtina etmeyen kulübe dair bir adım atmak zorunda kaldık. TFF Yönetim Kurulu'na bu asılsız ve yanlış bilginin düzeltilmesi konusunda bir başvuru yaptık."





"TÜRKİYE'NİN Mİ, FETÖ'NÜN MÜ YANINDASINIZ!"

"Hak etmediğiniz bir kupa için, FETÖ söylemlerinin yanında mı olacaksınız, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında mı olacaksınız? Buna karar vermelisiniz. Hem öyle hem böyle olmaz. Bu kupa, her haliyle bizimdir. UEFA, CAS hiçbir şey bu kararı değiştiremeyecektir. Cumhurbaşkanımız, 3 Temmuz'un 10. yıldönümünde kulübümüze gönderdiği Fenerbahçe Adalet Mücadelesi 10. Yıldönümü başlıklı mektubundaki bir cümleyle 3 Temmuz konusunu kapatacağım.

FETÖ'nün yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün, demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerin çoğunun akim kalmasında Fenerbahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır." Biz sadece kulübümüzü değil, vatanımızı da koruduk."