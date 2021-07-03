Ali Koç'tan Trabzonspor'a: Hazmedeceksiniz

Fenerbahçe'de Ali Koç, katıldığı televizyon programında Trabzonspor'la ilgili, "Öyle tweet atmayla olmaz. Artık bunu hazmedeceksiniz, kabul edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Ko. Fenerbahçe TV'de düzenlenen "3 Temmuz Özel" programına telefonla bağlandı.

Koç yaptığı açıklamada 3 Temmuz sürecinden bahsetti. Açıklamalarının devamında Koç, Trabzonspor'a da mesaj gönderdi.

Ali Koç açıklamalarında, "Tarih sayfalarına altın harflerle yazılacak bir mücadele sergiledik ve bugüne geldik. Fenerbahçe'nin, Yargıtay'daki karar çıktıktan sonra, yaşadığı maddi ve manevi zararları bir şekilde gidermesi gerekecek. Rakamlara dökemeyeceğimiz, çok olay yaşadık.





"BEN BİZZAT SAHADAYDIM"

Bize saldıranların en kuvvetli olduğu dönemde, biz bir sene sonra az kalsın şampiyon oluyorduk. Ne yaptılar ettiler, o süreçte mani oldular. 12 Mayıs'ta daha maçlar başlamadan stadyuma gelen insanlara gaz sıkıldı. Ben bizzat sahadaydım, yaşananlara tanık oldum.





"ARTIK BUNU HAZMEDECEKSİNİZ"

UEFA'nın hangi belgelerle, hangi süreç içinde, hangi kararları almaya gitmek zorunda kaldığı unutulmasın. Fenerbahçe'nin kupası müzesindedir, o arkadaşlar da gelip kupayı ziyaret edebilirler. Artık kararlarını versinler, FETÖ yanında mısınız, Türkiye yanında mısınız?

Öyle tweet atmayla olmaz. Artık bunu hazmedeceksiniz, kabul edeceksiniz. Bunun başka yolu yok." ifadelerini kullandı.