Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son zamanlarda tartışma konusu olan Vitor Pereira'yı göndermeyi düşünmediklerini açıkladı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç konuşuyor. FBTV'de camianın karşısına çıkan Ali Koç gündemi değerlendirdi.

"HERKES, BİZİ ÖVÜYORDU"

"Toksik unsurlardan Samandıra'yı temizlemek için hamlelerimiz oldu. İyi havayla başladık. İyi hava, kötü günlerde test edilir. Kazanmayı hazmetmek kolaydır. Önemli olan kaybetmeyi hazmetmektir. Ne kadar çabuk reaksiyon vereceğin önemlidir.

7. haftaya lider girdik. Takım da övülüyor, hoca da övülüyor, her şey güzel giderken ondan sonraki 4 haftada yaşadıklarımız, futbolun olağan akışına ters şekilde performanslar, zaten kırılgan olan camiamızda bu sene de mi boşa geçecek endişelerini yarattı. Bir nebze de insanları ümitsizliğe ittiler."

Ali Koç'tan Vitor Pereira açıklaması ViDEO







"ANLAMSIZ PANİK! ÜMİDİNİZİ KAYBETMEYİN"

"Samandıra'da daha fazla mesai vereceğiz yönetim olarak. Çok büyük değişikliklere gitmemiz gereken ortam yok. 4 hafta evvel nasıl başka ortamda olup, sonraki 4 haftada kötüye gittiysek, bundan sonraki 4 haftada daha iyiye gidebiliriz. Ondan önceki sezon 22. haftada nasıl favoriysek, sonraki hakem hatalarıyla 7 haftada doğrandı. O da hayatın olağan akışına aykırıydı.

Evet saha içi hatalar oldu ama doğrandık diyemem. Anlamsız paniğe girdik. 2 sezon önceki duruma göre sezonun çok başındayız. Biz ümidimizi kaybetmedik, camianın da ümidini kaybetmemesi gerekir. Biz bu enerjiyi kötüye götürürsek bindiğimiz dalı keseriz. Fenerbahçe'nin şampiyonlukları müşkül durumlarda büyük mücadeleler, emekler verilerek alınmıştır. Tespit ettiğimiz, giderdiğimiz sorunlara ek olarak daha da güçlendirmek.

Takımın sahada baş kaldırmasıyla normal günlere geri dönebiliriz. Bundan zerre kadar şüphemiz yok."





"PEREIRA İLE DEVAM"

"Rakipler 1 sorgulanıyorsa, Fenerbahçe'de 10 sorgulanırsın. Vitor Pereira ilk anons edildiği günden beri hedef tahtasına kondu. Başka birini bulamadınız mı, edemediniz mi falan.

Fenerbahçe kötü gittiği zaman coşkusu daha çok artan, hem camia içi hem camia dışı durumlar. Vitor Pereira hem yabancı olduğu için, yabancılara tahammülünüz yok, çok bildiğiniz biri x bir Türk hoca sabredin der, yabancılara 2-3 haftada gönderin der. Hem yabancı hem Fenerbahçe hocası olduğu için Vitor Pereira'ya kredi, esneklik az. 1-0 mağlup başladı. Pereira buraya para için gelmedi.

Son 3 senede Çin'de kazandığınız paralara bakın, telaffuz etmek istemiyorum, akıl edemezsiniz. Adam buraya bir hikayeyi bitirmeye geldi. Biz de kendisini Türkiye'ye aşinası olması, bizden sonraki performansı, altyapı tecrübesi, gençlere önem vermesi, kimyanın uyuşması vs. buraya getirdik. Doğru yaptığımızı düşünüyorum hala..."





"GALATASARAY MAÇINDA DA DEĞİŞMEZ"

"Tazminatını veremiyorlar falan diyorlar. Aslında yıpratılmak istenen benim. Hoca borsası falan. Benim fıtratımda yok. Hoca ararsam haberin olur dedim. Arkadan iş çevirecek biri değilim. Hocaya destek vereceğiz, öneri vereceğiz. Öbür taraftan hoca arayacağız. Bu bizim işimiz, tarzımız değil. Tabii B planı olmalıdır. Ancak, bizim şu an B planımız yok. Galatasaray maçından sonra da değişmeyecek bu düşüncem. Biz Galatasaray'ı orada yeneceğiz. Olası kötü sonuçta radikal değişiklik yapmayacağız."

"TAZMİNATI YOK"

"Baktılar hoca gitmiyor. Sonra Galatasaray maçı sonucuna göre gidecek dediler. O da olmayınca, şimdi de tazminat konusu geldi. Bu dezenfarmasyon tamamen. Hocanın tazminatı yok. Tazminat pazarlığı yapacak maddi durum da yok. Hocanın da ne kadar samimi olduğunu, başarı için fedakarlıkları da biliyorum. 5 sene çalışmasa arkasına dönüp bakmaz. 10 yıllık birikim sağlamış."