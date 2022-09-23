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    Ali Koç'tan yabancı hakem açıklaması

    Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA), İstanbul'daki genel kurul toplantısından sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yabancı hakem sorusunu cevapladı.
    • 23.09.2022 - 17:16
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    Ali Koç'tan yabancı hakem açıklaması

    Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), İstanbul'da düzenlenen genel kurulu sona erdi.

    Avrupa kulüp temsilcilerinin Çırağan Otel'de bir araya geldiği toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi, toplantının çok verimli ve pozitif bir atmosferde geçtiğini söyledi.

    "Avrupa Süper Ligi diye bir şey hiçbir zaman olmayacak"

    Al-Khelaifi, Avrupa'daki bazı kulüplerin desteğini sürdürdüğü Avrupa Süper Ligi hakkında, "Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyen takımlar, UEFA organizasyonlarına katılıyorlar ve kazandıkları başarılarını kutluyorlar. Her şey yolunda gidiyor. Avrupa Süper Ligi diye bir şey şu an yok ve hiçbir zaman olmayacak." dedi.

    Ali Koç tan yabancı hakem açıklaması #1

    "Belki bu sezon denenebilir"

    ECA Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir gazetecinin "Türkiye'de yabancı hakem uygulaması olabilir mi" sorusunu, "Sözlerimi dikkatli olarak seçeceğim. Yunanistan ve Suudi Arabistan gibi farklı federasyonlar denedi. Olması gereken 20 elit hakem sayısından şu an 5-6 hakem eksik durumdayız. Belki bu sezon denenebilir." şeklinde yanıtladı.

    Türkiye'de maçların çok durduğuna ve 8-10 dakika normal sürede Avrupa'daki maçlara kıyasla zaman kaybı yaşandığını belirten Koç, Avrupa'daki maçların ise daha akıcı geçtiğini söyledi.

    Ali Koç tan yabancı hakem açıklaması #2


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