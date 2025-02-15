Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanacak derbi maçta yabancı hakemin görev yapması gerektiğini belirtti.

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu.

"TALEBİMİZ AÇIK VE NET"

Ali Koç, Galatasaray'ın yabancı hakeme karşı olduğu iddialarına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir durum varsa riyakarlık olarak görürüm. Demek ki açıklamalarında samimi değiller. Türkiye'nin, Türk futbolunun huzuru için, özellikle bu maç özelinde Türk hakemlerini de korumak adına, dünya çapında akla ilk gelen hakemlerinden birini federasyon getirirse tartışmalar son bulur ya da minimum tartışma olur. Şampiyonluğun kaderini etkileyen bir maç olduğu için kulüplerin talebi olmadan federasyonun yabancı hakemi getirmesi gerekir. Bizim talebimiz açık ve net.