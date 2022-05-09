Petrol
111.52
-0.77%
Euro
15.75
-0.12%
Dolar
14.97
0.20%
Altın
899.59
-0.62%
Borsa
2477
0.75%
Bitcoin
512.723
-3.44%
BTXN Coin
15.37
1.18%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C
    Ali Koç'un 4 yıl önceki sözleri gündemde

    Ali Koç'un 4 yıl önceki sözleri gündemde

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 28 şampiyonluk söyleminin ardından 4 yıl önce söylediği "Rakiplerimizin gerisine düştük" sözleri yeniden dolaşıma girdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde "5 yıldızlı armayı kullanacağız." sözleri spor gündemine bomba gibi düşerken Fenerbahçe taraftarları bu düşünceye sahip çıktı.

    "F.Bahçe geriye düşmüştür"

    Ancak rakip takım taraftarları ise Ali Koç'un bu hamleyi başarısızlığını gizlemek için yaptığını söyleyerek "28 şampiyonluk" söylemine göndermelerde bulundu.

    Başkan Koç'un 4 yıl önceki seçim konuşmasında söylediği "Fenerbahçe ilk defa rakiplerinin gerisine düşmüştür." sözü ise yeniden dolaşıma sokuldu.

    Ali Koç'un o dönem bu şekilde düşünmediğini söyleyen taraftarlar başarısızlığını örtmek için 28 kupayı kullandığını savunuyor.

    İşte o anlar...

    Ali Koç'un yıllar önceki konuşması gündemde - İZLE


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Zehra Neşe Kavak'tan kadınlara başucu kitabı: Kadın Olmak ve Ötesi
    Kitap

    Zehra Neşe Kavak'tan kadınlara başucu kitabı: Kadın Olmak ve Ötesi

    Vladimir Zelensky: Ruslar 200’e yakın kültürel mirasa zarar verdi
    Dünya

    Vladimir Zelensky: Ruslar 200’e yakın kültürel mirasa zarar verdi

    Görüş Bildir