Ali Koç'un 4 yıl önceki sözleri gündemde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 28 şampiyonluk söyleminin ardından 4 yıl önce söylediği "Rakiplerimizin gerisine düştük" sözleri yeniden dolaşıma girdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde "5 yıldızlı armayı kullanacağız." sözleri spor gündemine bomba gibi düşerken Fenerbahçe taraftarları bu düşünceye sahip çıktı.

"F.Bahçe geriye düşmüştür"

Ancak rakip takım taraftarları ise Ali Koç'un bu hamleyi başarısızlığını gizlemek için yaptığını söyleyerek "28 şampiyonluk" söylemine göndermelerde bulundu.

Başkan Koç'un 4 yıl önceki seçim konuşmasında söylediği "Fenerbahçe ilk defa rakiplerinin gerisine düşmüştür." sözü ise yeniden dolaşıma sokuldu.

Ali Koç'un o dönem bu şekilde düşünmediğini söyleyen taraftarlar başarısızlığını örtmek için 28 kupayı kullandığını savunuyor.

İşte o anlar...

Ali Koç'un yıllar önceki konuşması gündemde - İZLE