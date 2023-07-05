Ali Koç'un Arda Güler'in Real Madrid'i seçmesine tepkisi

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenek olan Arda Güler'in geleceği netleşti.

Genç yıldızın salı günü, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları ve tarihi transferin detayları belli oldu.

18 yaşındaki genç yıldız, Koç'a ayrılma isteğini bildirdi. Barcelona'ya yakın olan ve Fenerbahçe'de 1 yıl daha oynadıktan sonra gitmesi beklenen Arda'nın, Real Madrid'in kendisini ve ailesini ikna etmesinin ardından sarı-lacivertlilerde de kiralık olarak kalmamaya karar verdiği öğrenildi.

Koç'un; Arda, ailesi ve temsilcileri geri adım atmayınca sinirlendiği; "Demek ki imza prosedür değilmiş." diyerek kararı kabullendiği belirtiliyor.

Fenerbahçe Kulübü, Mart 2022'de genç futbolcularıyla yeni sözleşme imzalamış ve toplu bir imza töreni gerçekleştirmişti.

O törende konuşan Arda Güler, şu ifadeleri kullanmıştı:

Başta üzerimde emeği olan aileme çok teşekkür ederim. Tüm hocalarıma çok teşekkür ederim. Burada sizlerle beraber olmak benim için büyük bir onur ve gurur. İnşallah hepimiz Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet ederiz. İyi başarılar sağlarız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Muhammed ağabeyin dediği gibi sözleşme bizim için biraz prosedür. Biz zaten Fenerbahçeliyiz, burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Oynadık, oynamaya da devam edeceğiz. İnşallah bu kulübe çok katkımız olacak. İyi ki Fenerbahçe. Alex benim çocukluk idolüm. İnşallah onun gibi iyi bir oyuncu olabilirim. İnşallah onun kadar buraya hizmet edebilirim.