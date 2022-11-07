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    Ali Koç'un ayağı kırıldı

    Ali Koç'un ayağı kırıldı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oğlunun da yer aldığı U15 takımıyla yaptığı maç sırasında ayak baş parmağını kırdı.
    • 07.11.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 09:33
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ayağından bir sakatlık geçirdi.

    Ahmet Ercanlar'ın haberine göre; Ali Koç'un, oğlunun da yer aldığı U15 takımıyla yaptığı maç sırasında ayak baş parmağının kırıldığı öğrenildi.

    Dernek açılışına koruyucuyla gitti

    Parmağında kırık olduğu belirtilen Ali Koç, Konya'daki dernek açılışına ayağında atelle gitti.

    Ali Koç'un durumunun ciddi olmadığı ve görevine sorunsuz devam edeceği öğrenildi.

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