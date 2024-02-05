Ali Koç'un başkanlık dönemi nasıl geçti? Tüm detaylarıyla anlattık Fenerbahçe'de başkanlığı bırakacağını duyuran Ali Koç, geçen yılların ardından şampiyonluk hasretini dindiremedi. Bu sezon 'şampiyon başkan' ünvanını kazanarak veda etmek isteyen Koç'un koltukta geçen 6 senesine birlikte göz atalım...

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Fenerbahçe Kulübü’nde bir dönem resmen sona eriyor.

3 Haziran 2018'de rekor katılımla Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 20 senedir Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım ile yeni aday Ali Koç karşı karşıya gelmişti.

21 bin 350 kişi oy kullandığı seçimlerde 16 bin 92 oy alan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı geçerek Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmuştu.

"Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak"

Fenerbahçe'nin başında 6. yılına giren Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla başkanlığa aday olmayacağını ifade etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkanımız ve yönetim kurulumuz olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın. Biz bir an önce adayların çıkmasını istedik. Burada en önemli konu Fenerbahçe'nin menfaatleridir. Şampiyonluğa da koşarız, demokrasi şölenini de yaşatırız.

Bu açıklamayla birlikte önümüzdeki haziran ayında yapılacak Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç'un aday olmayacağı kesinleşirken, hangi isimlerin sarı-lacivertlileri yönetmek için adaylığa başvuracağı merak konusu oluşturdu.

Süper Lig şampiyonluğu kazanamadı

20 senelik Aziz Yıldırım başkanlığının ardından Fenerbahçe'yi yöneten Ali Koç, sarı-lacivertlilerle birlikte hayal edilen sportif başarının bir hayli gerisinde kaldı.

Büyük umutlarla kulüp başkanlığına seçilen Ali Koç, camianın beklentilerini karşılayamadı.

Sarı-lacivertli ekipte Koç’un başkanlık yaptığı 5 sezonda, Galatasaray 2 kez mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in de şampiyonluk yaşadığı 5 senenin ardından Fenerbahçe taraftarlarının şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı.

Geride kalan 5 sezonda 3 kez zirveye yaklaştı

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki ilk sezonunda küme düşme tehlikesi yaşadığı Süper Lig’i daha sonra alınan seri galibiyetlerin ardından şampiyon Galatasaray’ın 23 puan gerisinde 6. sırada tamamladı.

Bir sonraki sezon yine zirvenin uzağında kalan sarı-lacivertliler, şampiyon Başakşehir’in 16 puan altında 7. sırada yer aldı.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda ilk kez zirveye yaklaşan Fenerbahçe, aynı puanla ilk iki sırada yer alan Beşiktaş ve Galatasaray’ın ardından 2 puan farkla 3. sırada sezonu noktaladı.

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda şampiyon Trabzonspor’un 8 puan gerisinde ikincilikle yetindi.

Geçtiğimiz sezon da şampiyonluk yarışını son haftalara dek sürdüren Fenerbahçe, ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan arkasında ikinci sırada noktalamıştı.

Sarı-lacivertliler bu sezon ise Ali Koç başkanlığındaki en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. 24 haftası geride kalan Süper Lig'de 63 puan toplayarak rekor bir ortalama yakalayan Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte aynı puanda yer alıyor.

Sarı-lacivertliler averaj farkıyla sarı-kırmızılı takımın önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Kadıköy kalesi yıkıldı, derbi canavarı ünvanı gitti

Başkan Ali Koç’un göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe’nin derbi maçlardaki performansı da istenildiği gibi olmadı.

Evindeki yenilmezlik serisiyle dikkati çeken Fenerbahçe, rakiplerine karşı bu üstünlüğünü koruyamazken, son 6 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray ile yaptığı 22 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Bu karşılaşmalarda 7 kez yenilmekten kurtulamayan Fenerbahçe, 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Derbi karşılaşmalara Trabzonspor’la yapılan müsabakalar da eklendiğinde, Fenerbahçe oynadığı 31 maçta 12 mağlubiyet, 13 beraberlik ve 6 galibiyet aldı.

Ali Koç’la ilk ve tek kupa geçen sezon geldi

Ligde 2014'ten bu yana şampiyonluk göremeyen Fenerbahçe, Ali Koç'la birlikte en büyük başarısını geçtiğimiz sezon sonunda kazanmıştı.

Başakşehir’le kupa için kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak taraftarlarını bir nebze olsun teselli etmiş ve 2013 yılının ardından Türkiye Kupası'nı müzesini götürmüştü.

Alınan bu başarıyla birlikte Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe, ilk kupasını kazanmıştı.

6 sezonda 94 transfer yapıldı

Koç döneminde Fenerbahçe, 6 sezonda 57'si yabancı olmak üzere 94 yeni futbolcuyla mukavele imzaladı.

Başkan Koç’un ilk senesinde sarı-lacivertliler 17 transfer yaptı.

2019-20 sezonunda 14 oyuncuyu renklerine bağlayan sarı kanaryalar, bir sonraki sene kadroya tam 22 futbolcu dahil etti.

Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda takımı 9 kişiyle takviyelerken geride bıraktığımız sezonda da 16 oyuncu ile el sıkıştı.

Gelin Ali Koç döneminde yapılan transferlere göz atalım...

2018-2019

Victor Moses, Yassine Benzia, Jailson, Miha Zajc, Michael Frey, Andre Ayew, İslam Slimani, Diego Reyes, Tolgay Arslan, Harun Tekin, Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz

2019-2020

Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Zanka, Adil Rami, Allahyar Sayyadmanesh, Max Kruse, Simon Falette, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Yasir Subaşı, Mevlüt Erdinç, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu

2020-2021

Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Kemal Ademi, Bright Osayi-Samuel, Diego Perotti, Mame Thiam, Filip Novak, Enner Valencia, Papiss Cisse, Jose Sosa, Ally Samatta, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Nazim Sangare, Ismail Yüksek, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Barış Sungur

2021-2022

Mergim Berisha, Min-jae Kim, Miguel Crespo, Max Meyer, Diego Rossi, Steven Caulker, Burak Kapacak, Serdar Dursun, Çağtay Kurukalıp

2022-2023

Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Joao Pedro, Bruma, Michy Batshuayi, Lincoln, Willian Arao, Gustavo Henrique, Lamine Diack, Joshua King, Samet Akaydın, Emre Mor, İrfan Can Eğribayat, Tiago Çukur, Emre Demir

2023-2024

Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Fred, Cengiz Ünder, Omar Fayed, Dominik Livakovic, Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Çağlar Söyüncü

Birçok teknik adam görev aldı

Ali Koç, ilk sezonda takımı Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’ya emanet etse de Cocu’nun sarı-lacivertlilerdeki görevi sadece 4 ay sürdü.

Sezon içinde Ersun Yanal’la sözleşme imzalayan sarı-kanaryalar, tecrübeli hocayla da 14 aylık maratonun ardından yollarını ayırdı.

Ligde 2020-2021 sezonuna Erol Bulut’la, 2021-2022 sezonuna Portekizli Vitor Pereira ile giriş yapan Fenerbahçe her iki hocayla da sezonu tamamlayamadı.

Sarı-lacivertliler geride bıraktığımız sezona ise Jorge Jesus önderliğinde girdi ve Portekizli teknik adamla sezonu noktaladı.

Fenerbahçe’de Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut, Pereira ve Jesus’un haricinde Erwin Koeman, Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu, İsmail Kartal, Tahir Karapınar ve Zeki Murat Göle de geçici olarak teknik adamlık koltuğuna oturdu.

2023-2024 sezonunda ise bu kez takım İsmail Kartal'a emanet edildi.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'yi yöneten, 2021-2022'de ise Pereira'nın yerine geçici olarak göreve gelen Kartal, sarı-lacivertlilerle 3. dönemini yaşıyor.

Başarılı bir performans ortaya koyan deneyimli teknik adamın en büyük hedefi ise şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe'yi sezon sonunda mutlu sona taşımak olacak.

Ali Koç şampiyon başkan olarak bırakmak istiyor

Ali Koç da bunca başarısızlığın ardından görevi şampiyon başkan olarak teslim etmek istiyor. Bakalım bu hayalini başarabilecek mi...