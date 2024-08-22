Ali Koç'un cezası belli oldu! PFDK kararları açıklandı Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşanan olaylar sonrası PFDK cezaları açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 Bin TL para cezası verildi.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA SAHA KARIŞTI

İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karışmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitmişti.

YABANCI MADDELER ATILDI

Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atılmıştı.

ARBEDE YAŞANDI

Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşanmıştı.

Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etmişti.

PFDK'YA SEVK EDİLMİŞLERDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise PFDK sevkleri açıklanmıştı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Kızılhan, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.

Göztepe görevlisi Fatih Özkan ise talimatlara aykırı hareketi ve saldırısı sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti.

CEZALAR AÇIKLANDI

Bu gelişmelerin ışığında ise PFDK, verdiği cezaları resmen duyurdu.

- Kurul, Ali Koç'a 504 Bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

- Göztepe'ye 2 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

- Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'a ise 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

- Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'a 336 Bin TL para cezası verildi.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

GÖZTEPE A.Ş.'nin, 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 MAÇ SAHA KAPAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜNÜ 213,214, BATI TRİBÜNÜ 224, KUZEY TRİBÜNÜ 207, GÜNEY TRİBÜNÜ 219, BATI VIP TRİBÜNÜ 225 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. görevlisi FATİH ÖZKAN'ın, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve rakip takım kulüp başkanına yönelik saldırısı nedeniyle neticeten 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,