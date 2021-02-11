Ali Koç'un Erol Bulut kararı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ve Başakşehir yenilgilerinin ardından görevden alınacağı konuşulan Erol Bulut'un arkasında durdu.

Sezon başında ve devre arasında birçok transfer yapan Fenerbahçe, rakipleriyle aynı puanda olsa da ortaya konulan futbol camiayı tatmin etmiyor.

Galatasaray'a Kadıköy'de üst üste ikinci kez yenilen sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'na da erken veda etti.

Başakşehir'e yenilerek turnuvadan elenen Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılıyor.

"ARKASINDAYIZ, YOLA DEVAM"

Taraftarların birçoğu, Bulut'un takımı kaldıramadığını ve yolların ayrılmasını gerektiğini düşünse de, yönetim aynı düşüncede değil.

Başkan Ali Koç'un, Bulut'un arkasında olduğu ve 45 yaşındaki teknik adamla yola devam etme kararı aldığı belirtildi.

Yönetim, eksikler döndükten sonra takımın toparlanacağını düşünüyor.