Ali Koç'un iftarında ligden çekilmeye kim ne dedi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski yöneticilerle iftarda bir araya geldi. Düzenlenen organizasyonda konuşulanlar ve ligden çekilmeyle ilgili görüşler paylaşıldı. Peki kim, hangi görüşü savundu? İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin ligden çekilme olasılığı üzerine gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde kulüp başkanı Ali Koç, camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen iftar yemeğinde, 90'dan fazla eski yönetici bir araya geldi.

Toplantıda, ligden çekilme önerisi üzerine görüş alışverişi yapıldı ve katılımcılar konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Abdullah Kiğılı: Ligden çekilmeyi aklınızdan çıkarın

Eski yöneticiler arasında bulunan Abdullah Kiğılı, camianın itidalli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirterek ligden çekilme önerisine karşı çıktı. Kiğılı, Trabzonspor'a yaptırım uygulanması gerektiğini ifade ederken, ligden çekilmenin çok fazla mahsurlu yanları olduğunu vurguladı.

Ligden çekilmeyi aklınızdan çıkartın. Elbette ki olanlara sessiz kalamayız, Trabzonspor’a bir yaptırım uygulanmalı. Ancak itidalli hareket etmek zorundayız. Ligden çekilmenin çok fazla mahsurlu yanı var. Çekilseniz bile TFF aynı, hakemler aynı, PFDK aynı, hepsi aynı”

Kiğılı ayrıca yaptığı açıklamada, Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ı bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, “İki lideri buluşturmak bize düşen en önemli görevdir. Ben, kendimi birleştirici bir köprü olarak görüyorum." dedi.

Şekip Mosturoğlu: En hafif tepkiden, en büyüğüne doğru gitmeliyiz

Şekip Mosturoğlu, kulübün yararlarının gözetilerek temkinli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtti ve tepkilerin hafiften ağıra doğru şekillendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

En hafif tepkiden en ağıra doğru hareket etmeliyiz. Örneğin 2 Nisan’dan sonra her maça tepki olarak siyah forma ve protesto içerikli pankartlarla çıkılabilir. Deplasman maçlarına taraftar götürmemek bile bir tavırdır.

"Trabzon'da maç yapmayalım"

Hamdi Akın, “4 Nisan 2015’teki Rizespor maçı dönüşü yaşadığımız kurşunlama olayı açığa kavuşup saldırganlar yakalanana kadar Trabzon’da maç yapmayalım.” önerisinde bulunurken, Rahmi Eyüpoğlu, “Ligden çekilme kararınızdan vazgeçin” çağrısında bulundu. Nail Kır da, “Atatürk nasıl bütün engelleri aştıysa Fenerbahçe de büyüktür ve hepsinin üstesinden gelecektir.” dedi.

Fenerbahçe’nin eski başkan adayı ve yöneticisi Hulusi Belgü, toplantıda yaptığı konuşmada ligden çekilme kararı sonucunda yaşanması muhtemel mali tabloya dikkat çekti. Belgü, hisse senetlerinde yaşanacak düşüşün ne olacağı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tavrının ne olacağı gibi konuları gündeme getirdi.

Vefa Küçük: Ortak noktamız "Takımı ligden çekmeyelim" idi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski başkanı Vefa Küçük, Ali Koç’un düzenlediği toplantıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çok yararlı ve verimli bir toplantı oldu. Müşterek nokta; takımı ligden çekmeyelimdi. Onun haricinde yönetime her desteği verelim." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik kararı alındı

Ali Koç'un düzenlediği toplantının verimli geçtiği ve camianın birlik içinde olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin aldığı kararlardan sonra tek zarar görmemesi için dikkatli hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.