Ali Koç'un karantinası bitti, sahaya indi! Fenerbahçe'de takım Löw'e mi emanet edilecek?

İkinci kez koronavirüse yakalanan Ali Koç'un karantinası biterken, yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe'de takım Löw'e mi emanet edilecek?

İkinci kez koronavirüse yakalanan Ali Koç'un son yapılan PCR testi negatif çıkarken, bugün oynanan Fenerbahçe U19 - Adana Demirspor U19 mücadelesini Dereağzı Tesisleri'nde takip etti.

Maskeli haliyle kameralara yansıyan Koç'un yeniden işine dönmesi sonrası, yeni teknik direktör sesleri yükselmeye başladı.

Slaven Bilic'i taraftarların istemediği ve bu nedenle vazgeçildiği bilinirken, gözler artık tamamen Löw'e dönmüş durumda.

Ali Koç'un Löw'ü ikna etmek için uzun süredir uğraştığı ve bu ikna çalışmasının sona yaklaştığı söylendi.

Peki, Fenerbahçe'de takım Löw'e mi emanet edilecek? Ali Koç'un kararı ne olacak? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE'DE ROTA: LÖW

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü henüz bulamazken, Löw ilk seçenekler arasında yer alıyor.

Ali Koç'un tecrübeli teknik adamı ikna etmeye çalıştığı bilinirken, diğer isim ise Slaven Bilic. Slaven Bilic'in Çin kulübü ile yollarını ayırması, Fenerbahçe'de ikinci aday olarak öne çıkmasına neden oldu.

Löw ile anlaşılmaması durumunda Bilic'in açıklanma ihtimali oldukça yüksek. Taraftarlar Bilic olayına sıcak bakmazken, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında da yer alıyordu.

VALENCİA'DAN AÇIKLAMA

Enner Valencia bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalar yaptı. Golcü açıklamasında, "Benim pozisyonumda rekabet yüksek ama formayı bırakmaya niyetim yok." dedi.

Takımın durumuyla ilgili de konuşan Valencia, "Açıkçası puan kaybı lüksümüz yok. Zirveyle aramızın daha fazla açılmasına izin veremeyiz. Yaşattığı hayal kırıklığına son vermek için artık galibiyet serisi yakalayarak tamamen ayağa kalkmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.