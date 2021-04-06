Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe, Ali Koç'a yapılan koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kulüpten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde yapılan açıklamada, 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Derbi sonrasında yapılan testler sonucunda ise ilk önce 3 futbolcuda vaka tespit edilmiş, ardından bir futbolcu daha koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüse yakalanan 5 futbolcunun karantina süresi tamamlanmıştı.