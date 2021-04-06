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    Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

    Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

    Fenerbahçe, Ali Koç'a yapılan koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 10:24
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    Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kulüpten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

    "Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

    Ali Koç un koronavirüs testi pozitif çıktı #1

    Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde yapılan açıklamada, 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

    Derbi sonrasında yapılan testler sonucunda ise ilk önce 3 futbolcuda vaka tespit edilmiş, ardından bir futbolcu daha koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüse yakalanan 5 futbolcunun karantina süresi tamamlanmıştı.

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