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Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe, Ali Koç'a yapılan koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 06.04.2021 - 10:05
- Güncelleme : 06.04.2021 - 10:24
Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kulüpten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde yapılan açıklamada, 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.
Derbi sonrasında yapılan testler sonucunda ise ilk önce 3 futbolcuda vaka tespit edilmiş, ardından bir futbolcu daha koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüse yakalanan 5 futbolcunun karantina süresi tamamlanmıştı.