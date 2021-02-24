Ali Koç'un Nenad Bjelica pişmanlığı

Fenerbahçe'de 22 transfere rağmen iyi futbol oynatamayan Erol Bulut'la ipler kopma noktasına gelirken Başkan Ali Koç ise Nenad Bjelica pişmanlığı yaşıyor.

Yapılan 22 transfere rağmen bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de Erol Bulut sorgulanmaya başladı.

Sezon başında büyük umutlarla getirilen genç teknik adam oyun sistemini bir türlü oturtamazken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Nenad Bjelica pişmanlığı yaşıyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

Bilindiği üzere Erol Bulut dışında en ciddi hoca adaylarından biri olan Nenad Bjelica ile görüşülmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Sarı-lacivertlilerle anlaşamayan Hırvat teknik adam ülkesinin takımlarından Osijek'le sözleşme imzalamıştı.

OSİJEK'İ ŞAMPİYONLUĞA GÖTÜRÜYOR

Hırvatistan 1. Ligi'nde düşük bütçeli ve 23 yıldır kupa kazanamayan Osijek'le mücadele eden Bjelica takımıyla 22 haftada 48 puan toplayarak lider ve bir maçı eksik Dinamo Zagreb'le kafa kafaya şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Öte yandan 20 yıldır ilk 2'ye dahi giremeyen Osijek, bu sezon şampiyon olmasa bile ligi 2. bitirmesi halinde de tarihi bir başarıya imza atmış olacak.

Bitime 14 hafta kala Osijek ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor.