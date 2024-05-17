Ali Koç'un teknik direktör adayı Stefano Pioli! Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'nun ardından Milan'ın çalıştırıcısı Stefano Pioli'nin de ismi gündeme geldi.

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2023-2024 sezonuna iddialı transferler ile birlikte başarılı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilerleyen süreçte form kaybı yaşadı.

Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan sarı-lacivertli takımda yalnızca Süper Lig şampiyonluğu iddiası kaldı.

Ligde de geride kalan 36 haftada toplanan 93 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan sarı-lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışılır hale geldi.

Bu sezonu büyük olasılıkla kupasız bir şekilde kapatacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Aziz Yıldırım, Mourinho'yu istiyor

Başkanlık seçiminin yaşanacağı sarı-lacivertlilerde aday Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho vaadi camiada heyecan yaratmıştı.

Yıldırım, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Mourinho ile görüştüklerini ve anlaşmaya yakın olduklarını açıklamıştı.

Yıldırım, 61 yaşındaki Portekizli teknik adamla bir an evvel imza atılmasını istemiş ve seçimi kaybetmesi halinde bile Mourinho'nun masrafının yarısını ödeyeceğini belirtmişti.

Pioli ile görüşüldü

Yaşanan bu gelişme üzerine ise teknik direktörlüğe Ali Koç cephesinden bir aday daha çıktı.

Sports Digitale'nin haberine göre; mevcut başkan Koç'un talimatıyla Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco, İtalyan teknik adamın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve 58 yaşındaki teknik adamın şartlarını sordu.

Milan'da devam etmeyecek

Milan'ı 2021-2022 sezonunda yaklaşık 11 yılık aranın ardından şampiyonluğa ulaştıran Stefano Pioli, bu sezon ezeli rakipleri Inter'in 18 puan gerisinde kalmalarının ardından ayrılık haberleri gündeme geldi.

İtalyan ekibi Milan, Pioli ile devam etmeme kararına sıcak bakarken, teknik direktör Pioli de yeni kulübü için menajerlerine talimat verdi.