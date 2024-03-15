Ali Koç'un tribün uğursuzluğu devam ediyor! Totemi bozdu, olanlar oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stadyumda maç izlememe totemini UEFA Başkanı Aleksander Ceferin için bozdu. Ali Koç’un uzun süre sonra stadyuma geldiği maçta sarı-lacivertliler, Union SG'ye 1-0 kaybetti.

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Fenerbahçe, dün akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını ağırladı.

Maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa maçlarında evinde ilk kez yenilmesine karşın deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmasının avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

Ali Koç totemi bozdu

Uzun süredir totem yaparak maçları stadyumda izlemeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu uğurunu UEFA Başkanı Aleksander Ceferin için bozdu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Union Saint-Gilloise ile oynanan karşılaşmayı Ali Koç ile birlikte izledi.

Ali Koç’un tribünden seyrettiği maçta Fenerbahçe yenilirken ilk maçın avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

"Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı"

Ali Koç, maçtan bir gün önce düzenlendiği basın toplantısında "UEFA Başkanı Ceferin, perşembe günü maça geliyor. Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa’da çeyrek finale çıkan Fenerbahçe, Süper Lig’de Pazar akşamı Trabzonspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip maç öncesi her iki takım da çalışmalarına hız kazandırdı.

Ali Koç'un bundan sonra da maçlara gidip gitmeyeceği merak konusu.