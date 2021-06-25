Ali Koç'un yeni yönetim kurulu aday listesi belli oldu

Ali Koç'un yeni yönetim kurulu aday listesi belli oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

Fenerbahçe'de yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Eski yöneticilerden Ömer Temelli ile Ahmet Ketenci, yeni yönetim listesinde yer alırken; Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Turhan Şahin, Ömer Okan, Ozan Korman Tarman ve Metin Sipahioğlu ile yol ayrımına gidildi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü İletişim Koordinatörü Can Gebetaş da yeni dönem için yedek üyeler arasında yer aldı.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

ASİL ÜYELER:

Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin.

YEDEK ÜYELER:

Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.