Ali Naibi, Beşiktaş'taki görevinden istifa etti

Beşiktaş'ta futbol direktörü olarak görev yürüten Ali Naibi istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı kulübün futbol direktörlüğünü yapan Ali Naibi, görevinden ayrıldığını açıkladı.

UZUN SÜREDİR CAMİANIN İÇİNDEYDİ

Siyah-beyazlı takımdaki görevinden ayrılma kararı alan Ali Naibi'nin açıklaması şu şekilde:

"Değerli Beşiktaş Camiası, 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmış bulunmaktayım.

Sekiz sene boyunca Beşiktaş Jimnastik Kulübü içerisinde farklı görevlerde gurur ve mutlulukla çalıştım. 2 Süper Lig Şampiyonluğu, Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final, namağlup gruplardan çıktığımız Şampiyonlar Ligi Son 16 macerası ve ömrüm boyunca unutmayacağım daha birçok bapn, güzel an ve anılar yaşadım.

Bu çatı altında sevinç, mutluluk, heyecan, hayal kırıklığı dahil bir insanın yaşayabileceği bütün duyguları hissettim. Kulübümü uluslararası düzeyde de temsil etme onurunu yaşadım. Seneler içerisinde farklı yönetim tarzlarına sahip birçok yöneticiyle çalışma fırsatım oldu. Sekiz sene boyunca kişilerin değil sadece Kulübümün menfaatleri doğrultusunda çalıştım. Ne yazık ki mevcut Yönetim Kurulu ile uzun süredir fikir aynhidan yapmaktayım Yaklaşık altı aydır işimin gereği olan görev, yetki ve sorumlululdarda aktif rolüm olmamasından dolayı bu karanıııı uzun zaman önce almıştım.

Yönetim Kurulu ile karşılıldı görüşerek aynlık sürecimi bir an önce neticelendirebilmek için birçok kez randevu talep etmeme rağmen herhangi bir cevap alamadığı. belirtmek isterim.

Günümüz futbolunda, tüm dünyada kabul gören bir gereklilik olan, profesyonel futbol yöneticiliğine inanılmayan yönetim anlayışı nedeniyle, belirsiz sürecimin daha fazla uzamaması ve Beşiktaş Camiası'nda benimle ilgili ve bana bağlı olmayan konular hakkında daha fazla yanlış bir intiba bırakmamak için bugün itibariyle görevimden aynlma karan almış bulunmaktayım.

Son olarak birlikte çalışma firsatı bulduğum Başkanlarımız Sayın Fikret Orman ve Sayın Ahmet Nur Çebi'ye, Yönetim Kurulu üyelerimize, Teknik Direktörlerimiz Sayın Slaven Bilic, Sayın Şenol Güneş, Sayın Abdullah Avcı ve Sayın Sergen Yalçın'a, değerli antrenör ve futbolculanmıza; son olarak da kıymetli mesai arkadaşlanma teşekkür ederim."