Ali Palabıyık, Bodo Glimt - Roma maçını yönetecek

UEFA Konferans Ligi'ndeki Bodo Glimt-Roma maçında Ali Palabıyık görev alacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki maçta görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık, Norveç'in Bodo Glimt ile İtalya'nın Roma takımları arasında Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.





ALİ PALABIYIK'IN YARDIMCILARI

Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadyumu'ndaki müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Saygın Ögel yapacak.

Erkan Özdamar ise müsabakanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.